Ir būves, kuras drīkst izmantot pirms to nodošanas ekspluatācijās, un jaunais gājēju tilts pār Ogres upi, kas iedzīvotājiem ir pieejams kopš šī gada 4. maija, ir viena no šādām būvēm.

Ministru kabineta noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi’ 85.6. apakšpunkts paredz būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, ja tas ir paredzēts būvprojektā.

Iekārtā gājēju tilta projekta autors ir SIA “BT PROJEKTS”, un autoruzraugs, būvprojekta vadītājs būvprojektā ir ietvēris izvērtējumu tilta izmantošanas pieļaujamībai pēc būvdarbu pabeigšanas.

Tas nozīmē, ka tiltu drīkst izmanto pirms tā nodošanas ekspluatācijā, taču ir jāievēro vairāki nosacījumi, un tie ir:
-tiltu aizliegts šūpot;
-aizliegts kāpt uz tilta margām;
-aizliegts lēkt no tilta upē.
-Slodžu pārbaudes kārtība tiltiem netiek prasīta, tā ir jāveic tikai tad, ja to būvniecībā ir izmantotas nestandarta konstrukcijas vai konstrukcijas, kas tiek pielietotas pirmo reizi.



Gājēju tilta būvniecībā ir izmantots tērauds, betons un stiegrojums – šie materiāli tiek plaši pielietoti tiltu būvniecībā, tie ir daudz pētīti un ir zināms to kalpošanas drošums, norādīts būvprojekta autora sniegtajā izvērtējumā, papildinot ar informāciju, ka šāda tipa tilti (iekārtas konstrukcijas) tiek būvēti un ekspluatēti jau sen, kopš aizpagājušā gadsimta, šādi tilti ir droši un ilgmūžīgi. Pavisam nesen, 2016. gadā, šāds tilts tika izbūvēts pār Mūsas upi Bauskā, tas ir pārbaudīts ar slogošanu, secinot par tā atbilstību projekta slodzēm un drošai ekspluatācijai. Ņemot vērā iepriekš minēto, gājēju tilta pār Ogres upi, projektētājs uzskata, ka šim tiltam slogošana nav jāveic.

