Tintes kleksis ANO dibināšanas dokumentā

Kopš 2014. gada, kad krievija iebruka Ukrainā, ANO pilnīgi neko pret krieviju nespēj pasākt, jo šī organizācija dzīvo nevis mūsdienu ģeopolitikas, bet 1945. gada pēckara realitātē. Saskaņā ar ANO dokumentiem Padomju Savienība joprojām ir dzīva, un to pilnvērtīgi pārstāv krievija. Kaut gan atšķirībā no Ukrainas krievija nekad nav iestājusies ANO. Ja krievija būtu PSRS mantiniece, tad tai būtu pienākums arī maksāt reparācijas par pastrādātajām zvērībām, nogalinātiem cilvēkiem, atņemtiem īpašumiem, salauztiem likteņiem un okupēto valstu atpalicību. Arī Latvijai. Taču šādās kategorijās PSRS mantojums krievijai no ANO puses netiek vērtēts, tikai tiesības un privilēģijas. Tajā skaitā uzlikt veto ANO lēmumiem, kas traucētu pastrādāt turpmākās zvērības. 2022. gadā krievija ANO Drošības padomē uzlika veto rezolūcijai, kas nosoda krievijas veiktās Ukrainas teritoriju aneksijas. Tas ir absurds, pilnīgā pretrunā ANO Statūtos formulētajiem organizācijas dibināšanas cēlajiem mērķiem, piemēram – izrādīt iecietību pret citiem un dzīvot kopā mierā kā labiem kaimiņiem.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti, kam Latvija pievienojās 1991. gadā, ir tie paši, kas parakstīti 1945. gadā, un tie nav mainīti, vienalga, skati latviešu tulkojumu vai Amerikā glabātā dokumenta fotoattēlu. Ar treknu tintes traipu (droši vien «uzvaras» skurbulī) to parakstījuši PSRS pilnvarotie ierēdņi. Bet ne krievija.

Apvienoto Nāciju Organizācijas STATŪTI

(preambula)

MĒS, APVIENOTO NĀCIJU TAUTAS, APŅĒMĪBĀ

pasargāt nākamās paaudzes no kara posta, kas divreiz mūsu dzīves laikā ir radījis cilvēcei neizsakāmas bēdas,

no jauna apstiprināt ticību cilvēka pamattiesībām, cilvēka cieņai un vērtībai, vīriešu un sieviešu līdztiesībai, kā arī lielo un mazo valstu līdztiesībai,

radīt apstākļus, kuros var nodrošināt/tur ievērot taisnīgumu un cieņu pret saistībām, kas izriet no līgumiem un citiem starptautisko tiesību avotiem,

veicināt sociālo progresu un dzīves līmeņa uzlabošanos lielākās brīvības apstākļos.

UN ŠO MĒRĶU VĀRDĀ

izrādīt iecietību pret citiem un dzīvot kopā mierā kā labi kaimiņi,

apvienot savus spēkus starptautiskā miera un drošības uzturēšanai,

pieņemt principus un ieviest šos noteikumus, nodrošināt, ka bruņotie spēki netiek lietoti citādi, kā tikai kopējās interesēs,

izmantot starptautisko aparātu visu tautu ekonomiskā un sociālā stāvokļa uzlabošanai.

ESAM NOLĒMUŠAS APVIENOT SAVUS SPĒKUS ŠO MĒRĶU SASNIEGŠANAI.

Līdz ar to mūsu valstu valdības ar savu pārstāvju starpniecību, kas sapulcējušies Sanfrancisko un uzrādījuši pilnvaras, kuras atzītas par likumīgām un spēkā esošām, piekrīt pieņemt šos Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtus un ar šo nodibina starptautisku organizāciju ar nosaukumu «Apvienoto Nāciju Organizācija».