27. maijā Latvijas Heraldikas komisija apstiprināja Tīnūžu pagasta ģerboni, augstu novērtējot tā saturisko ieceri un māksliniecisko kvalitāti. Tas ir nozīmīgs notikums Tīnūžu pagasta identitātes stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus iezīmējot jaunu posmu pagasta atpazīstamības veicināšanā.
Ģerboņa apstiprināšana iezīmē jaunu posmu Tīnūžu pagasta attīstībā. Nākamais solis ir tā iedzīvināšana – veidojot ģerboņa klātbūtni publiskajā telpā, kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī iesaistot pagasta iedzīvotājus tā nozīmes un atpazīstamības stiprināšanā.
Pasākums sāksies 17. jūlijā plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā. Paredzamais sarunu ilgums – līdz apmēram plkst. 19.30.