Piektdiena, 03.07.2026 19:34
Benita, Everita, Verita
Piektdiena, 03.07.2026 19:34
Benita, Everita, Verita
Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 15:07

Kā jaunajam Tīnūžu ģerbonim kļūt par ikdienas simbolu? Aicina uz diskusiju

OgreNet
Kā jaunajam Tīnūžu ģerbonim kļūt par ikdienas simbolu? Aicina uz diskusiju
Foto: "Tīnūžu muiža"
Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 15:07

Kā jaunajam Tīnūžu ģerbonim kļūt par ikdienas simbolu? Aicina uz diskusiju

OgreNet

Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža” aicina Tīnūžu pagasta iedzīvotājus un ikvienu, kam rūp Tīnūžu pagasta identitāte, piedalīties diskusijā par Tīnūžu pagasta ģerboņa iedzīvināšanu. Tās laikā pārrunās iespējamās iniciatīvas, pasākumus un kopīgus soļus, lai jaunais simbols kļūtu par neatņemamu pagasta identitātes sastāvdaļu, informē “Tīnūžu muižas” vadītājs Kaspars Špēlis.

27. maijā Latvijas Heraldikas komisija apstiprināja Tīnūžu pagasta ģerboni, augstu novērtējot tā saturisko ieceri un māksliniecisko kvalitāti. Tas ir nozīmīgs notikums Tīnūžu pagasta identitātes stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus iezīmējot jaunu posmu pagasta atpazīstamības veicināšanā. 

Ģerboņa apstiprināšana iezīmē jaunu posmu Tīnūžu pagasta attīstībā. Nākamais solis ir tā iedzīvināšana – veidojot ģerboņa klātbūtni publiskajā telpā, kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī iesaistot pagasta iedzīvotājus tā nozīmes un atpazīstamības stiprināšanā.

Pasākums sāksies 17. jūlijā plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā. Paredzamais sarunu ilgums – līdz apmēram plkst. 19.30.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?