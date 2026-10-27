Tīnūžos iebrauc ar ātrumu gandrīz 240 km/h! Pārgalvīgais braucējs palicis bez tiesībām

2024. gada martā lieta tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā nonāca pēc tam, kad pats autovadītājs sociālajos tīklos publicēja videoierakstu. Tajā redzams, kā viņš ar automašīnu “Audi” apdzīvotā vietā Tīnūžos iebrauc ar ātrumu gandrīz 240 km/h. Ar savu neapdomīgo rīcību autovadītājs apdraudēja citus ceļu satiksmes dalībniekus un tikai par mata tiesu izvairījās no smaga ceļu satiksmes negadījuma.
Šī gada 22. oktobrī Zemgales apgabaltiesa, apmierinot Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības koordinācijas nodaļas prokurores protestu, pieņēma galīgo nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā par braukšanu apdzīvotā vietā, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par vairāk kā 60 km/h. Tiesa autovadītājam piemēroja Ceļu satiksmes likumā paredzēto maksimālo naudas sodu – 680 eiro – un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 12 mēnešiem.
Izskatot lietu, tiesa atzina, ka pārkāpums bija sabiedriski bīstams un apdraudēja autovadītāja, viņa līdzbraucēju un citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību un dzīvību. Tiesa norādīja arī, ka, filmējot savu rīcību un publicējot ierakstu sociālajos tīklos, autovadītājs demonstrēja visatļautību, klaju necieņu pret sabiedrībā pieņemtajām uzvedības normām un nihilistisku attieksmi pret tiesību normu ievērošanu.
Zemgales apgabaltiesas nolēmums ir kļuvis par nozīmīgu juridisku precedentu Latvijas tiesu praksē. Tas apliecina, ka ātruma pārsniegšanas faktu var pierādīt ne tikai ar normatīvajos aktos noteikto tehnisko līdzekļu, piemēram, fotoradaru, fiksētajiem datiem, bet arī ar citām administratīvā pārkāpuma procesā iegūtām ziņām par faktiem, kas kopumā veido cieši saistītu pierādījumu kopumu. Viens no vērtējamiem pierādījumiem var būt arī publiski pieejams video materiāls.
Prokuratūra aicina autovadītājiem nebūt pārgalvīgiem, ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudēt sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2024. gada martā sabiedrības uzmanību piesaistīja videomateriāls, kas filmēts no pārkāpēja vadītās automašīnas "Audi" salona. Tajā redzams, ka auto īsi pirms Tīnūžiem attīsta ātrumu gandrīz 240 km/h, bet ceļa zīmei "Apdzīvotas vietas sākums" pabrauc garām ar ātrumu, kas lielāks par 200 km/h.
Tuvojoties apļveida krustojumam, priekšā redzama gan tajā pašā virzienā braucoša kravas automašīna, gan divi pretimbraucoši kravas auto. "Audi" vadītājs bremzē un, par mata tiesu izvairoties no sadursmes, iebrauc apļveida krustojumā pa pretējo braukšanas joslu un šķērso to pretējā virzienā, pretimbraucošajam auto pabraucot garām pa ceļa nomali kreisajā pusē.
Pēc tam "Audi" ir apstājies un, pēc balsīm spriežot, jauni vīrieši pārrunā notikušo braucienu. Automobilim no bremzēm kūp dūmi, un filmētājs pamana, iespējams, brauciena laikā gūtu nelielu skrāpējumu uz labā sānu spoguļa.