Informācija par vakanci:
-Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
-Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 14.03.2022.
-Plānotā slodze – pilna slodze.
Būtiskākie darba pienākumi:
-Pildīt latviešu valodas skolotāja pienākumus;
-Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu;
-Iespējami apmaksāti papildus darba pienākumi.
Prasības:
-Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
-Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
-Prasme plānot un organizēt savu darbu;
-Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
-Sadarbspējīgs COVID 19 sertifikāts.
Atalgojums:
-Likme par 30 stundām 875.00 EUR;
-Apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Latviešu valodas skolotāja vakancei” līdz 2022. gada 28. februārim uz e-pastu: .
Tālrunis informācijai: 29947407
Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa