Ceturtdiena, 09.10.2025 22:43
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:43
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 16. februāris, 2022 14:18

Tīnūžu sākumskola aicina darbā latviešu valodas skolotāju

ikskile.lv
Tīnūžu sākumskola aicina darbā latviešu valodas skolotāju
Trešdiena, 16. februāris, 2022 14:18

Tīnūžu sākumskola aicina darbā latviešu valodas skolotāju

ikskile.lv

Tīnūžu sākumskola (reģ. nr. 40900017339) aicina pieteikties kandidātus latviešu valodas skolotāja vakancei (profesijas kods 2341 02):

Informācija par vakanci:

-Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
-Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 14.03.2022.
-Plānotā slodze – pilna slodze.


Būtiskākie darba pienākumi:

-Pildīt latviešu valodas skolotāja pienākumus;
-Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu;
-Iespējami apmaksāti papildus darba pienākumi.


Prasības:

-Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
-Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
-Prasme plānot un organizēt savu darbu;
-Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
-Sadarbspējīgs COVID 19 sertifikāts.


Atalgojums:

-Likme par 30 stundām 875.00 EUR;
-Apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika


Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Latviešu valodas skolotāja vakancei” līdz 2022. gada 28. februārim uz e-pastu: .
Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?