Šīs nedēļas lielās izlozes laimīgā uzvarētāja ir Tīnūžu sākumskola, kas iegūst finansējumu 5000 eiro vērtībā sporta dzīves uzlabošanai. Jau daudzus gadus projektā “Sporto visa klase” iesaistās Tīnūžu sākumskolas skolēni sporta skolotājas Daces Pauriņas vadībā. Kā atklāja skolotāja, izlozē iegūto naudas balvu plānots ieguldīt Tīnūžu sākumskolas sporta stadiona infrastruktūras uzlabošanai, iegādājoties āra vingrošanas rīkus.
Kā paredz izlozes noteikumi, lai skola varētu pretendēt uz finansējumu, tai jābūt projekta “Sporto visa klase” dalībniecei. Piesakoties izlozei, dalībniekiem bija jānorāda viens no trim finansējuma mērķiem- sporta infrastruktūras uzlabošanai, ekipējuma un inventāra ieguvei vai pedagogu, treneru vai citu speciālistu atalgojumam. 2021. gadā dalībai projektā “Sporto visa” klase pieteicās 105 skolas visā Latvijā, un visas no šīm skolām pretendē uz 5000 eiro finansējumu, savukārt izlozes kārtībā tiks noteiktas 52 skolas, kas saņems šo naudas balvu.
Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu sportam.