Ceturtdiena, 09.10.2025 22:44
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:44
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 7. decembris, 2021 11:00

Tīnūžu sākumskola izlozē iegūst 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai

ogresnovads.lv
Tīnūžu sākumskola izlozē iegūst 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai
Otrdiena, 7. decembris, 2021 11:00

Tīnūžu sākumskola izlozē iegūst 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai

ogresnovads.lv

Valsts akciju sabiedrība  Latvijas Loto un Latvijas Olimpiskā komiteja aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvas “Kustība, kas vieno” ietvaros šā gada oktobrī sāka īstenot interaktīvo izlozi “Sporto visi”, katru nedēļu noskaidrojot vienu skolu, kurai tiek piešķirts finansējums 5000 eiro apmērā. Vienlaikus tiek aktualizēts arī Latvijas Olimpiskās komitejas aizsāktais un Latvijā popularitāti ieguvušais projekts "Sporto visa klase".

Šīs nedēļas lielās izlozes laimīgā uzvarētāja ir Tīnūžu sākumskola, kas iegūst finansējumu 5000 eiro vērtībā sporta dzīves uzlabošanai. Jau daudzus gadus projektā “Sporto visa klase” iesaistās Tīnūžu sākumskolas skolēni sporta skolotājas Daces Pauriņas vadībā.  Kā atklāja  skolotāja,  izlozē iegūto naudas balvu plānots ieguldīt Tīnūžu sākumskolas sporta stadiona infrastruktūras uzlabošanai, iegādājoties āra vingrošanas rīkus.

Kā paredz izlozes noteikumi, lai skola varētu pretendēt uz finansējumu, tai jābūt projekta “Sporto visa klase” dalībniecei. Piesakoties izlozei, dalībniekiem bija jānorāda viens no trim finansējuma mērķiem- sporta infrastruktūras uzlabošanai, ekipējuma un inventāra ieguvei vai pedagogu, treneru vai citu speciālistu atalgojumam. 2021. gadā dalībai projektā “Sporto visa” klase pieteicās 105 skolas visā Latvijā, un visas no šīm skolām pretendē uz 5000 eiro finansējumu, savukārt izlozes kārtībā tiks noteiktas 52 skolas, kas saņems šo naudas balvu.

Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu sportam.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?