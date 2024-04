"Tiptip.lv" jau domā par Ziemassvētkiem

Līdztekus interneta vietnei www.tiptip.lv, kur var iegādāties senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām radītos amatniecības darbus – adījumus, klūgu un ādas izstrādājumus, sveces, rotas un daudz ko citu, tieši pirms gada, 20. oktobrī, Ogrē, Mālkalnes prospektā 30, durvis vēra veikaliņš, kur tāpat kā interneta vietnē pieejamos unikālos izstrādājumus iespējams iegādāties par to autoru noteikto cenu. Turklāt katram produktam ir stāsts par tā radīšanas procesu un autoru, padarot darbiņu personīgāku. Tas viss iespējams, pateicoties Noras Heinrihsones uzņēmībai, kura ikdienā strādā par matemātikas skolotāju, bet brīvos brīžus un enerģiju velta sociālā uzņēmuma attīstīšanai, kas viņai lieliski izdodas, jo zīmols «tiptip.lv» kļuvis pazīstams tālu ārpus Ogres novada robežām un pēc senioru un invalīdu darinājumiem ir liels pieprasījums.

Darbu autoru skaits aug

Nora stāsta, ka Sociālās uzņēmējdarbības nedēļas ietvaros «tiptip.lv» veikaliņa telpās aizvadītajā nedēļā Ogres Pensionāru biedrības rokdarbu pulciņa «Kamolītis» vadītāja Ināra Kurpniece vadīja meistarklasi eņģelīšu adīšanā. N. Heinrihsone stāsta, ka gada laikā izdevies radīt mājīgu vietu, kur seniori ne vien var pārdot savus rokdarbus, bet var arī satikties, aprunāties, gūt idejas. Savus rokdarbus veikaliņam var piedāvāt jebkurš seniors vai invalīds, arī tad, ja nav kādas organizācijas biedrs.

«Lielākoties pārdodam Ogres novada rokdarbnieku darinājumus, bet ir arī darbu autori no citām Latvijas pilsētām. Rokdarbniekiem par to, ka viņu darbiņi ir interneta vietnē vai veikaliņā, nekas nav jāmaksā. Viņiem nerodas nekādas papildu izmaksas. Diemžēl divi no mūsu autoriem devušies viņsaulē, bet kopējais autoru skaits ir palielinājies – viņu mums šobrīd ir ap 60, jo ir radušies jauni sadarbības partneri un līgumi. Jauki, ka mums ir noslēgts arī sadarbības līgums ar organizāciju «Rūpju bērns» Rīgā. Palielinās arī produkcijas apjoms – aptuveni 1360 darbu vienības, ko līdz decembra sākumam papildināsim,» stāsta Nora un smaidot piebilst, ka dāvanas Ziemassvētkiem vajadzētu sākt gādāt laikus, jo, piemēram, pērn, tuvojoties svētku nedēļai, visi čaklo «tiptip» rokdarbnieku adītie vīriešu zeķu pāri bija izpirkti!

Jautāta, vai gada laikā piedāvājumu klāstā ir jauni produkti, N. Heinrihsone stāsta, ka papildus radušies mezgloti darbi, lupatu deķi, no diegiem virpināti dekoratīvi trauki, arī bļodas, kas veidotas no papīra masas, ir gana skaistas, bet, protams, domātas sausajai kopšanai. Gan autori apgūst jaunas tehnikas, gan nākuši klāt autori. Nedaudz paplašinājies austu segu un adījumu klāsts. Vairāk ir lielo adījumu – kleitu, džemperu. «Autori mainās līdzi laikam un pieprasījumam. Piemēram, Ralfa ādas somas mainās dizainā, tāpat arī Sandras kundzes pītie klūgu grozi – rodas jauni toņi, jaunas formas. Autori gan seko līdzi pieprasījumam, gan arī viņiem pašiem ir interesanti izmēģināt ko jaunu,» stāsta Nora, piebilstot, ka nemainīgas paliek klasiskās vērtības – arī šogad būs pieejami dubultie dūraiņi, kurus ada Genovefas kundze un kurus pērn visus izpirka.

Veikaliņš strādā reizi nedēļā

Pensionāru un invalīdu darinājumus – praktiskas lietas sev un mājai, kā arī dažādas sirsnīgas dāvaniņas – iespējams iegādāties vietnē www.tiptip.lv, veikaliņā Ogrē, Mālkalnes prospektā 30, un gadatirgos. Kā jau interneta veikalos pieņemts, ja cilvēkam prece nepatīk vai neder, divu nedēļu laikā to var atdot. Nora stāsta, ka faktiski triju gadu laikā neviena pārdotā prece nav saņemta atpakaļ! Tiesa gan, pērn, pirms Ziemassvētkiem, bija gadījums, kad cilvēks saņēma saplēstu grozu. Tā bija piegādes firmas vaina, kuri preci bija saspieduši. Par laimi, amatniecei bija līdzīgs grozs, ko varēja nosūtīt vietā, bet pārvadātāji atdeva naudu. Nora teic, ka ir pircēji, kuri «tiptip.lv» produkciju iegādājas atkārtoti, un sliktas atsauksmes nav dzirdētas. Tas liecina par izstrādājumu kvalitāti. Kā jau iepriekš minēts, darba autors saņem paša noteikto cenu, bet neliels uzcenojums piemērots vien tāpēc, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar interneta mājaslapas uzturēšanu, iesaiņošanu un citiem tamlīdzīgiem izdevumiem. «Tiptip.lv» labprāt kā ziedojumus pieņem izejmateriālus, piemēram, dziju, pērlītes, ādu. Šobrīd veikaliņš strādā reizi nedēļā – trešdienās no pulksten 12 līdz pulksten 16, kur pircējus gaida čaklais rūķītis Zane. Iespējams, tuvojoties Ziemassvētkiem, darba laiks tiks pagarināts un paplašināts.

«Runājot par tālākām nākotnes vīzijām, ceru, ka Zane parūpēsies, lai mūsu produkcija būtu pieejama arī ārzemēs, piemēram, vietnē Etsy. Esam gandarīti, ka mūs aizvien vairāk atpazīst arī ārpus novada un pat Latvijas. Pēdējais pozitīvais pārsteigums ir tas, ka Sandras kundzes grozi aizceļojuši uz Japānu. Viņi ir apmierināti, un varētu veidoties arī ilgstošāka sadarbība,» stāsta Nora, piebilstot, ka ir prieks gan par individuāliem panākumiem, gan korporatīviem pasūtījumiem, gatavojot dāvanas uzņēmumiem un organizācijām. Ja Ziemassvētku laikā nepieciešams kāds lielāks skaits adītu darbiņu, piemēram, piecdesmit dūraiņu, tad čaklie «tiptip.lv» rokdarbnieki kooperējas, lai laikus izpildītu apjomīgo pasūtījumu. Nora atceras, ka pērn, kad bija lielāks šāds pasūtījums, lai to izpildītu, iesaistījās gan Ogres, gan Ikšķiles un arī Suntažu adītājas.

Katrs pirkums ir nozīmīgs atbalsts to autoriem

«Esam pieteikušies arī dalībai Ogres novada uzņēmēju dienās, bet vislielākais pasākums, kur piedalīsimies klātienē Ziemassvētku laikā, būs «Expo» gadatirgus Rīgā, Ķīpsalā. Noteikti būsim arī kādā citā Ziemassvētku tirdziņā. Jebkuru pirkumu joprojām iesaiņojam kā dāvanu, un pircējiem par noformējumu vairs nav jārūpējas. «Tiptip.lv» mans darbs ir brīvprātīgs, un, redzot rezultātu, saprotu, kāpēc to vajag darīt,» saka Nora, paužot gandarījumu, ka čaklos rokdarbniekus atbalsta arī citi. Tā, piemēram, suntažnieku Glūdiņu ģimene ziedoja 80 ābolu sulas paciņu jeb 240 litru ābolu sulas. «Mēs esam tāds kā enerģijas un labo darbu apmaiņas punkts, kur rokdarbnieki var atnākt, pasēdēt, iedzert tēju, saņemt savu sulu dāvanā, bet apmeklētāji iepirkties vai vienkārši atnākt kā uz izstādi un aplūkot mūsu darinājumus. Katrs pārdotais produkts ir tiešā veidā nauda katram autoram. Šis sociālais aspekts ir ļoti būtisks, jo tas ir veids, kā palīdzēt tieši šiem cilvēkiem,» saka N. Heinrihsone, piebilstot, ka pati rod spēkus tālākajam, redzot, cik autoriem tas ir nozīmīgi, un saņemot pozitīvas atsauksmes no pircējiem.

Uzziņai:

Ar sociālā uzņēmuma «tiptip.lv» vadītāju Noru Heinrihsoni var sazināties, zvanot pa tālruni: 25767747 vai rakstot e-pastā: .

Foto: «Tiptip.lv» arhīvs

Nora Heinrihsone aicina apmeklēt «tiptip.lv» veikaliņu. Iegādājoties šeit preces, iespējams atbalstīt seniorus un invalīdus

Meistarklasi eņģelīšu adīšanā vadīja Ogres Pensionāru biedrības rokdarbu pulciņa «Kamolītis» vadītāja Ināra Kurpniece

«Labo darbu nedēļā» Glūdiņu ģimene no Suntažiem «tiptip.lv» meistariem ziedoja pašu salasītos ābolus, kas sadarbībā ar Mobilo sulu staciju pārtapa par 80 sulu paciņām jeb 240 litriem ābolu sulas

«Tiptip.lv» meistaru darinājumi pieejami vienā eksemplārā un ir darināti ar mīlestību