Ogrēniete komentē, ka sajūta bija diezgan apokaliptiska, jo viss ir noticis ļoti pēkšņi, un tik pat pēkšņi viss norimis un iestājies saulains, skaists laiks.
Kāda cita ogrēniete Agrita Salceviča raksta, ka "vēju pat nepamanīja" - "tik dažu 100 metru attàlumà izgàza 4 kokus un visi krita uz gàjèju ietvèm - labi, ka neviens necieta."
Kāda komentētāja pārsteigta par to, ka Ogrē esot bijusi tik liela vētra, uz ko kāds vietējais norāda - "tas bija pāris sekunžu jautājums. Vējiņš cik ātri parādījās, tik ātri pazuda, atstājot aiz sevis 4 nogāztus kokus (šajā pagalmā un uz ielas)."
Tomass Locāns dalās ar šādu izgāztā koka foto
Cilvēki diskutē, ka tie jau bijuši veci koki, kas negaidītā vēja rezultātā izgāzti, tomēr Sandra Vītoliņa norāda, ka "Tās liepas stādītas pirms kādiem 50 gadiem."
Latviski šo "microburst" parādību var iztulkot kā mikrouzliesmojumu, un interneta resursi vēsta, ka tas ir kā lokalizēta gaisa plūsma kodola veidā, kas sastopama īpaši pērkona negaisa laikā. Sākotnēji tie ir kā ūdens pilieni vai krusas graudi, kas atrodas augšupvērstā gaisa plūsmā, bet tā reizēm esot tik spēcīga, ka "lietus un krusas kodols" nenoturas un, krītot uz zemes, izplatās visos virzienos. Vietā, kur šis mikrouzliesmojums vispirms skar zemi, ir vislielākais vējš un arī bojājumi.
Foto: Rūta Vītola