Sestdiena, 04.07.2026 10:10
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis
Sestdiena, 04.07.2026 10:10
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis
Sestdiena, 4. jūlijs, 2026 08:23

"To vēju pat nepamanījām..." Zilo kalnu prospektā apokaliptiska sajūta un dažās sekundēs izgāzti koki

OgreNet
"To vēju pat nepamanījām..." Zilo kalnu prospektā apokaliptiska sajūta un dažās sekundēs izgāzti koki
Foto: Rūta Vītola (FB grupa "Ogre mūsu pilsēta!")
Sestdiena, 4. jūlijs, 2026 08:23

"To vēju pat nepamanījām..." Zilo kalnu prospektā apokaliptiska sajūta un dažās sekundēs izgāzti koki

OgreNet

Ogrē, Zilo kalnu prospektā 20 un 18, vakar piedzīvots īslaicīgs spēcīgs vējš, kas aiz sevis atstājis ļoti daudz nogāztu koku un vairākiem cilvēkiem - pamatīgu izbīļa sajūtu. Kā Facebook grupā "Ogre mūsu pilsēta!" raksta ogrēniete Rūta Vītola, tā esot bijusi neparasta dabas parādība - "tā saucamais “microburst”, kad liels daudzums gaiss kā bumba no mākoņa pēkšņi krīt lejā un pārsprāgst, radot spēcīgu vēju visos virzienos. Parasti tās ir tikai 30-60 sekundes un 500 m lidz 2 km rādiusā. Ļoti daudz koki nogāzti."

Ogrēniete komentē, ka sajūta bija diezgan apokaliptiska, jo viss ir noticis ļoti pēkšņi, un tik pat pēkšņi viss norimis un iestājies saulains, skaists laiks.

Kāda cita ogrēniete Agrita Salceviča raksta, ka "vēju pat nepamanīja" - "tik dažu 100 metru attàlumà izgàza 4 kokus un visi krita uz gàjèju ietvèm - labi, ka neviens necieta."

Kāda komentētāja pārsteigta par to, ka Ogrē esot bijusi tik liela vētra, uz ko kāds vietējais norāda - "tas bija pāris sekunžu jautājums. Vējiņš cik ātri parādījās, tik ātri pazuda, atstājot aiz sevis 4 nogāztus kokus (šajā pagalmā un uz ielas)."

mceu_92652914041783142062334.jpg

Tomass Locāns dalās ar šādu izgāztā koka foto

Cilvēki diskutē, ka tie jau bijuši veci koki, kas negaidītā vēja rezultātā izgāzti, tomēr Sandra Vītoliņa norāda, ka "Tās liepas stādītas pirms kādiem 50 gadiem."

Latviski šo "microburst" parādību var iztulkot kā mikrouzliesmojumu, un interneta resursi vēsta, ka tas ir kā lokalizēta gaisa plūsma kodola veidā, kas sastopama īpaši pērkona negaisa laikā. Sākotnēji tie ir kā ūdens pilieni vai krusas graudi, kas atrodas augšupvērstā gaisa plūsmā, bet tā reizēm esot tik spēcīga, ka "lietus un krusas kodols" nenoturas un, krītot uz zemes, izplatās visos virzienos. Vietā, kur šis mikrouzliesmojums vispirms skar zemi, ir vislielākais vējš un arī bojājumi.

mceu_37961196011783142662742.jpg

mceu_76127419921783142007781.jpg

mceu_76894740831783142016396.jpg

Foto: Rūta Vītola

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?