Projekta iesniedzēji ir biedrība “Tomes laši”, savukārt ideja par liepu alejas izgaismošanu radās vienā no Tomes pagasta iedzīvotāju padomes sēdēm, iedzīvotājiem aktualizējot drošības jautājumu Tomes centrā. Tomes centrā atrodas skaista liepu aleja, kas savieno vairākas pagastam nozīmīgas vietas – Tomes tautas namu, bērnu rotaļu laukumu un Tomes dienas centru. Pa šo aleju ikdienā pārvietojas gan gājēji, gan autovadītāji, jo tai pieguļ vietējais satiksmes ceļš. Līdz šim alejas posms starp esošajiem apgaismojuma punktiem nebija izgaismots, kas īpaši vakaros un ziemas periodā radīja nedrošības sajūtu.
Projekta ietvaros liepu alejā ierīkots dekoratīvs, energoefektīvs apgaismojums – silti baltas LED gaismas virtenes, kas izvietotas no viena koka uz otru pāri alejai, veidojot nepārtrauktu gaismas joslu aptuveni 160 metru garā posmā. Ieklausoties iedzīvotājos un izmantojot līdzdalības budžeta sniegtās iespējas, liepu aleja jau šobrīd ir kļuvusi par drošāku un patīkamāku vidi ikdienas pastaigām tumšajā diennakts laikā, vienlaikus piešķirot Tomes centram mājīgu noskaņu, norāda Krista Andersone-Krūmiņa, biedrības “Tomes laši” valdes locekle, projekta kontaktpersona, Tomes pagasta iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja.
Biedrība “Tomes laši” pateicas Ogres novada pašvaldībai un Tomes pagasta pārvaldei par atbalstu un veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā, kā arī ikvienam iedzīvotājam, kurš nobalsoja par šīs idejas realizēšanu.