Folkloras kopas “Graudi” vadītāja Dace Priedoliņa atgādināja, ka šī pavasara Lielā diena ir īpaši gaidīta, jo Covid-19 pandēmijas dēļ divus gadus satikties klātienē bija tikpat kā neiespējami.
Ļoti agrā rītā modušies, tomenieši saskaņā ar Lielās dienas rituāliem gan savus vaigus nopliķēja ar upītes auksto ūdeni un upītē basām kājām iebrida, gan uguni kūra un dūmus kūpināja, gan ar žagariem cits citu pēra un niķus uz mežu projām raidīja, gan šūpolēs kāpa un saulei pretī šūpojās, gan raibi krāsotas olas ripināja, gan ar dziesmām dabu godināja.
Maģiskais brīdis, kad daba no ziemas miega mostas, Tomē ir godam sagaidīts.
