Ceturtdiena, 09.10.2025 22:44
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:44
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 23. marts, 2022 13:21

Tomē sagaidīta Lielā diena

ogresnovads.lv
Tomē sagaidīta Lielā diena
Trešdiena, 23. marts, 2022 13:21

Tomē sagaidīta Lielā diena

ogresnovads.lv

Lielā diena jeb pavasara saulgrieži ir laiks, kad mostas daba un cilvēki svin gaismas uzvaru pār tumsu. Tomes pagasta ļaudis 20. marta rītā sauli sagaidīja kopā ar Tautas nama folkloras grupu “Graudi”.

Folkloras kopas “Graudi” vadītāja Dace Priedoliņa atgādināja, ka šī pavasara Lielā diena ir īpaši gaidīta, jo Covid-19 pandēmijas dēļ divus gadus satikties klātienē bija tikpat kā neiespējami.

Ļoti agrā rītā modušies, tomenieši saskaņā ar Lielās dienas rituāliem gan savus vaigus nopliķēja ar  upītes auksto ūdeni un upītē basām kājām  iebrida, gan uguni kūra un dūmus kūpināja, gan ar žagariem cits citu pēra un niķus uz mežu projām raidīja, gan šūpolēs kāpa un saulei pretī šūpojās, gan raibi krāsotas olas ripināja, gan ar dziesmām dabu godināja.

Maģiskais brīdis, kad daba no ziemas miega mostas, Tomē ir godam sagaidīts.

Fotogalerija šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?