Bijām patiesi pagodinātas, tāpēc šajā vasarā nopietni gatavojāmies šim festivālam. Diemžēl septembra vidū festivālu atcēla Covid – 19 epidēmijas ierobežojumu dēļ.
Festivāla organizētāji nolēma, ka konkursam jānotiek, aicinot kolektīvus priekšnesumus (3 dziesmas) iesniegt video formātā. Pēdējā mirklī, valsts svētku nedēļas laikā, kolektīvs paveica gandrīz neiespējamo, jo atsākt mēģināt varēja tikai no 15. oktobra. Dziesmu video materiālu palīdzēja sagatavot mūsu ansambļa dalībnieces Ivetas Zemnieces meita Zane. Dziesmu video, notis un dziesmu tulkojums angļu valodā festivāla rīkotajiem tika nosūtīts 24. novembrī. 27. novembrī notika festivāls, kuram varējām sekot līdzi Facebook lapā.
27. novembra vakarā saņēmām informāciju, ka esam ļoti labi novērtētas. No 8 vokālajiem ansambļiem, kuri pārstāvēja Austriju, Lietuvu un Latviju starptautiskā žūrija novērtēja Tomes Dāmu ansambli visaugstāk. Rezultātā ieguvām pirmo vietu un 300 eiro naudas balvu. Tas kolektīvam bija necerēts pārsteigums. Tomes Dāmu vokālā ansambļa 32 gadu darbs tika novērtēts.
Paldies kolektīva dalībniecēm, kuras sevi veltījušas šim pašdarbības kolektīvam! Paldies talantīgajai kolektīva vadītajai Ingrīdai Kleperei un koncertmeistariem Antonijam Kleperim, un Maigonim Makaram!
Informāciju sagatavoja Tomes Tautas nama vadītāja