Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā lvceli.lv/#kartes.
Trešdiena, 5. augusts, 2026 10:10
Tomes pagastā uzsākti būvdarbi; autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem
Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka uz valsts reģionālā autoceļa Rīgas HES–Jaunjelgava (P85) tiek veikti ceļu remontdarbi. No Daugmales līdz Tomei ir izveidots viens luksoforu posms, kā arī ir noteikts ātruma ierobežojums. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks – aptuveni 20 minūtes.