Tomes Tautas nama fasādes krāsas pirms remontdarbiem nebija orģināltoņos, kādas tās bijušas pagājušā gadsimta 30.gados, kad tautas nams tika celts. Krāsu toņi projektējot tika saskaņoti ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
Tomes Tautas nams ir vietējās nozīmes kultūrvēstures piemineklis, tāpēc ēkas fasādes remonta projekts 2020.gadā tika saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi. Darbus finansēja reorganizējamā Ķeguma novada pašvaldība.
Tomes Tautas nams celts no 1930.gada līdz 1932.gada 26.decembrim par saziedotajiem līdzekļiem. No 1994.gada Tomes Tautas nams ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pēc fasādes remonta Tomes tautas nama sienu rotās plāksnīte “KULTŪRAS PIEMINEKLIS”.