Topošās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas pamatos iemūrēta kapsula

Topošās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas pamatos iemūrēta kapsula

4. jūnijā, Ogres novada pašvaldības iestāžu pārstāvji, kopā ar būvniekiem un Ogres Valsts ģimnāzijas direktori, topošās skolas ēkas pamatos svinīgi iemūrēja kapsulu ar vēstījumunākamajām paaudzēm, tādejādi dodot startu būvdarbu uzsākšanai šajā objektā.

Jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un ar to savienotā sporta manēža atradīsies Meža prospektā 17, Ogrē. Kopējā ēku platība būs 15 tūkstoši kvadrātmetru, no kuriem 7 tūkstoši
paredzēti skolas telpām. Mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai jaunajā ēkā būs telpas kultūras un mākslas nodaļas, dabaszinātņu nodaļas, svešvalodu nodaļas, sabiedrības un
humanitāro zinātņu nodaļas, matemātikas un tehnoloģiju nodaļas vajadzībām. Mācību telpas būs aprīkotas ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kā arī digitālajiem
mācību līdzekļiem, tostarp 3D printeriem.


Būvuzņēmēja pilnsabiedrības “MMG” vadošā biedra SIA "MONUM" valdes loceklis Jānis Sproģis atklāja: "Gandrīz kā gadu jau strādājam pie projekta izstrādes un jāsaka, ka šis darbs
bija aizraujošs tieši tāpēc, ka mēs sapratām, cik ļoti nozīmīgs šis projekts ir pašai Ogrei. Jāatzīst, ka pats būvprojekts ir izstrādāts ļoti moderns, un tajā jūtams, ka pirmajā vietā ir skolēns." Būvuzņēmēja pārstāvis pateicās pašvaldībai par uzticēto iespēju un norādīja, ka šai vajadzētu būt vienai no modernākajām skolām Latvijā.


"Vienmēr šos vārus Ogres Valsts ģimnāzija esmu izrunājusi ar lepnumu un tiešām Ogres iedzīvotāji var lepoties ar ģimnāzijas absolventiem, kuri ar saviem sasniegumiem Ogres un
Latvijas vārdu nes ne tikai Eiropā, bet arī plašajā pasaulē. Man liels prieks, ka ilgi lolotais sapnis par Ogres Valsts ģimnāzijas jauno ēku sāk materializēties,” svinīgā uzrunā norādīja
Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.


Pirms iemūrēšanas kapsulā tika ielikts vēstījuma nākamajām paaudzēm, laikraksta Ogres vēstis visiem jaunākais numurs, nozīmīte ar Ogres ģerboni un suvenīru monēta.
Plānots, ka jaunā ēka savas durvis apmeklētajiem vērs pēc 1 gada un 3 mēnešiem.

