Mēdz sacīt, ka dzemdības ir grūts un atbildīgs darbs, kura "augļi" ir neticami saldi. Kā nekā, tieši dzemdību noslēgumā mums ir iespēja ieraudzīt sejā un samīļot to mazo brīnumu, kas mammas puncī ir dzīvojis deviņus mēnešus, no maza punktiņa USG ekrānā izaugot par mazu, bet ļoti svarīgu cilvēku. Tieši dzemdību noslēgumā sieviete un vīrietis iegūst sava dzīves visvērtīgāko profesionālo kvalifikāciju – mamma un tētis, kas laika gaitā var tikt paaugstināta līdz mammai un tētim "kvadrātā", "kubā" u.tml.
Lai arī intuīcijai ir liels spēks, pieredze liecina, ka dzemdību gaitu, kā arī veiksmīgu vecāku un mazuļa mijiedarbību uz planētas Zeme ļoti lielā mērā ietekmē topošo vecāku zināšanas par šiem procesiem. Tāpēc Oveselība aicina pieteikties Ogres novada iedzīvotājus, kuriem tuvāko mēnešu laikā gaidāms ģimenes pieaugums, uz nodarbību ciklu pāriem "Mēs būsim vecāki":
OKTOBRA grupa – 27., 28.oktobrī un 1.novembrī;
NOVEMBRA grupa – 25., 26. un 29.novembrī
Šīs nodarbības vadīs pieredzējuši savas jomas profesionāļi: fizioterapeite, bērnu un viņu vecāku aprūpes konsultante Klaudija Terēza Hēla, sertificēta zīdīšanas konsultante, Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāja Sandra Lase, kā arī Ogres novada slimnīcas vecākā vecmāte Jūlija Mališauska un fizioterapeite Inga Velde. To laikā topošajiem vecākiem vai grūtniece un viņas atbalsta personai būs iespēja uzzināt, kā atpazīt dzemdību priekšvēstnešus, kas dzemdību procesā var palīdzēt un kas - traucēt, kad doties uz slimnīcu un ko ņemt līdzi, ko dzemdības nozīmē mazulim, kā viņu pareizi zīdīt un aprūpēt u.tml.
Iepriekšēja reģistrēšanās nodarbībām ir obligāta, jo vietu skaits grupās ir ierobežots – katrā grupā 10 pāri. Sūtot pieteikumu uz e-pastu , jānorāda savs un partnera vārds, uzvārds, kā arī grupu, kuru vēlaties apmeklēt.
Pāriem, kuri apmeklēs visas nodarbības, būs iespēja saņemt ierakstu Mātes pasē, ka viņi ir sagatavoti ģimenes dzemdībām.
Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.