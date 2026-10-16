Tradīcija, kuru neizdzēsa pat okupācijas gadi. Zināmi pirmie svecīšu vakari Ogres novadā

Svecīšu vakaru tradīcija Latvijā izrādījusies pārsteidzoši dzīvotspējīga. To neiznīcināja pat pusi gadsimta ilgusī okupācija, kuras vara daudzviet centās izskaust reliģiskās un nacionālās tradīcijas, tomēr, šķiet, neriskēja atklāti vērsties pret aizgājēju piemiņu. Mirušo atcerēšanās cilvēkiem bija pārāk svarīga, lai to varētu aizliegt ar administratīviem rīkojumiem vien.
To apliecina arī senākās publikācijas par Ogres novadu. Jau 1937. gada augustā vietējais laikraksts vēstīja par svecīšu kapu svētkiem Ciemupes kapos. Pasākums notika pulksten deviņos vakarā, tika sagatavotas dziesmu lapiņas, bet ienākumi no to un svecīšu pārdošanas bija paredzēti kapu kopšanai. Savukārt 1939. gadā Madlienas draudze informēja, ka Svecīšu vakars Madlienas kapos notiks 29. jūlijā, liecinot, ka tradīcija bija iesakņojusies.
Arī padomju gados Svecīšu vakari turpinājās. 1968. gadā vietējā presē lasāms, ka Ogres pilsētas kapos novembra nogalē notiks Svecīšu vakars. Informācijā teikts, ka daudzviet jau izveidojusies tradīcija novembra pēdējā svētdienā apmeklēt kapus, pakavēties atmiņās par tuviniekiem, nolikt ziedus un mētru vainadziņus. Ogres pilsētas Izpildu komiteja un jauno sadzīves tradīciju komisija 24. novembrī pulksten 18.00 rīkošot Svecīšu vakaru, kurā bija paredzēta sēru mūzika, dzejas lasījumi deklamatoru izpildījumā un iespēja pie ieejas iegādāties svecītes, mētru un sūnu vainadziņus. Vienlaikus iedzīvotāji tika aicināti sakopt savu piederīgo kapavietas.
Piemēram, laikraksts «Padomju Ceļš (Ogre)» 1973. gada septembrī ziņoja, ka Madlienā pirmoreiz nolemts rīkot Svecīšu vakaru 22. septembrī. Tas apliecina, ka aizgājēju piemiņas vakari dažādās novada vietās ieguva arvien noturīgāku vietu.
Mirušo piemiņas spēks
Cieņa pret aizgājējiem cilvēci pavadījusi kopš vissenākajiem laikiem. Kā rakstījis Rīgas pilsētas arhitekts Vaidelotis Apsītis, katrai tautai gan veidojies savs mirušo piemiņas kults, tomēr attieksmē pret aizsaules dzīvi allaž bijis daudz kopīga. Šī kopīgā izpratne dažādās izpausmēs saglabājusies līdz pat mūsu dienām.
Par to liecina neskaitāmie cilvēces radītie piemiņas objekti. Senajās civilizācijās tapa majestātiskas piramīdas, kapenes, tempļi, stēlas un sfinksas, bet daudzviet mirušo piemiņu iezīmēja arī simboliski akmeņu krāvumi un to īpašs izvietojums ainavā. Templis tika uztverts kā dievu mājoklis, savukārt Senajā Grieķijā radās jauns arhitektūras veids mirušā godināšanai – mauzolejs.
Arī romieši meklēja savus risinājumus atgādinājumam par mūžīgo dzīvi. Tolaik izplatījās katakombas – pazemes eju un alu sistēmas, kur nišās tika novietotas mirstīgās atliekas. Apbedīšanai cēla arī memorijus – nelielas virszemes piemiņas celtnes. Šī tradīcija vēlāk sasniedza arī Latvijas teritoriju, tostarp Rīgu, kur dažviet nelaiķus apbedīja kapenēs, virs tām uzceļot nelielas piemiņas būves, kas atgādināja antīkos tempļus. Laika gaitā mirušo piemiņas vietas kļuva arvien daudzveidīgākas. Tika veidoti panteoni, bet 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā Eiropā aizsākās memoriālo ansambļu tradīcija, godinot kauju vietas un kritušo karavīru apbedījumus. Tā bija vēl viena izpausme cilvēka mūžsenajai vēlmei saglabāt atmiņas par tiem, kuru vairs nav līdzās.
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SVECĪŠU VAKARU KALENDĀRS
18. oktobrī Tomes un Berkavas kapos visas dienas garumā.
24. oktobrī no plkst. 15.00 Jumpravas kapos.
25. oktobrī no plkst. 16.00 Lielvārdes kapsētās.
31. oktobrī no plkst. 16.00 Vērenes kapsētā Madlienā.
31. oktobrī no plkst. 17.00 Madlienas kapsētā.
Par Svecīšu vakariem vairākās citās Ogres novada kapsētās informācija vēl nav izziņota