Kā teikts ierakstā, darbinieks no rīta ieradās darbā, lai sāktu veikt dārznieka / sētnieka pienākumus, un pēc atpūtas brīža tika atrasts bez dzīvības pazīmēm.
Pēc tam, kad darbinieks tika atrasts bez dzīvības pazīmēm, nekavējoties tika uzsākti atdzīvināšanas pasākumi un izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Diemžēl, neskatoties uz mediķu un klātesošo centieniem, darbinieka dzīvību glābt neizdevās.
Saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju darbinieks zaudēja dzīvību atpūtas brīdī, un notikušais nav saistīts ar darba pienākumu veikšanu vai darba drošības prasību pārkāpumiem. Vienlaikus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, Ogres novada pašvaldība par notikušo ir informējusi Valsts darba inspekciju.
Ogres novada pašvaldība, kā arī OgreNet izsaka visdziļāko līdzjūtību darbinieka tuviniekiem, kolēģiem un visiem, kurus skāris šis traģiskais notikums.