Ceturtdiena, 26. marts, 2026 20:00

Traģisks ugunsgrēks Ikšķilē: liesmās dzīvību zaudējis jauns vīrietis, ģimene lūdz sabiedrības palīdzību

OgreNet
Traģisks ugunsgrēks Ikšķilē: liesmās dzīvību zaudējis jauns vīrietis, ģimene lūdz sabiedrības palīdzību
Foto: "Facebook"/Elīza Meijere
Ceturtdiena, 26. marts, 2026 20:00

Traģisks ugunsgrēks Ikšķilē: liesmās dzīvību zaudējis jauns vīrietis, ģimene lūdz sabiedrības palīdzību

OgreNet

Ikšķilē naktī no 26. uz 27. februāri noticis postošs ugunsgrēks, kas smagi skāris kādu vietējo ģimeni. Kā teikts Elīzas Meijeres sociālo tīklu ierakstā, liesmas pilnībā iznīcinājušas viņas dzimtas māju un atņēmušas dzīvību 27 gadus vecam vīrietim – dēlam, brālim un draugam, kurš traģēdijas brīdī atradās ēkā. Ugunsgrēkā bojā gāja arī ģimenes suns Dora.


Notikums satricinājis ģimenes pasauli, atstājot viņu un māti bez mājvietas. “Pēc šī traģiskā notikuma ar mammu Daci esam palikušas divatā, gremdējoties vien atmiņās par kopā pavadītajiem brīžiem,” raksta Elīza.

Notikušais radījis smagu emocionālu triecienu, un ģimenei šobrīd nepieciešams arī praktisks atbalsts. Ugunsgrēkā zaudēts viss – mājoklis, sadzīves priekšmeti, apģērbs un citas ikdienai nepieciešamās lietas. Tādēļ ģimene lūdz finansiālu atbalstu, lai palīdzētu segt pamatvajadzības un pakāpeniski atjaunot dzīves apstākļus.

"Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, lai spētu atjaunot mūsu dzīves pamatus, cik vien tas ir iespējams pēc šādas traģēdijas! Esam ļoti pateicīgas par ikviena sniegto palīdzību," viņa raksta.

Rekvizīti ziedojumiem:
Saņēmējs: Elīza Meijere
Konts: LV93HABA0551064746037
Maksājuma mērķis: Ziedojums/dāvinājums

