Notikums satricinājis ģimenes pasauli, atstājot viņu un māti bez mājvietas. “Pēc šī traģiskā notikuma ar mammu Daci esam palikušas divatā, gremdējoties vien atmiņās par kopā pavadītajiem brīžiem,” raksta Elīza.
Notikušais radījis smagu emocionālu triecienu, un ģimenei šobrīd nepieciešams arī praktisks atbalsts. Ugunsgrēkā zaudēts viss – mājoklis, sadzīves priekšmeti, apģērbs un citas ikdienai nepieciešamās lietas. Tādēļ ģimene lūdz finansiālu atbalstu, lai palīdzētu segt pamatvajadzības un pakāpeniski atjaunot dzīves apstākļus.
Rekvizīti ziedojumiem:
Saņēmējs: Elīza Meijere
Konts: LV93HABA0551064746037
Maksājuma mērķis: Ziedojums/dāvinājums