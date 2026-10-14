Trešdien daudzviet īslaicīgi līs

Sinoptiķi prognozē, ka debesis lielākoties būs apmākušās. Pūtīs mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, dažviet piekrastē - 18 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, nedaudz un īslaicīgi līs, dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē ciklons Zviedrijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1016 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1022 hektopaskāliem Latgalē.
Interesanti, ka, piemēram, 2014. gadā tieši šajā pašā dienā tika reģistrēts otrais lielākais vienas oktobra diennakts nokrišņu daudzums Latvijas novērojumu vēsturē. Lietus daudzums Dobelē sasniedza 74 milimetrus, bet Ogres novada Lielpečos - 70 milimetrus. Vairākas upes, galvenokārt Vidzemē, izgāja no krastiem.