Donats, Konstance, Donāts
Otrdiena, 17. februāris, 2026 13:34

Trešdien notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

Trešdien notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde
Foto: Ogres novads
Trešdien notiks Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

Ogres novada pašvaldības mājaslapā publicētā informācija liecina, ka nākamā Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 18. februārī plkst. 19.00 Mazozolu pagasta Kultūras nama aktu zālē.

Darba kārtībā:

  1. Par Ogres novada pašvaldības vēstules Nr. 2-5.1/337 "Par konsultēšanos par jaunizveidojamās izglītības iestādes nosaukumu" izskatīšanu un iedzīvotāju padomes viedokļa sagatavošanu.
  2. Par projektu iesniegšanu konkursam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”
  3. Par iespēju piedalīties līdzdalības budžeta projektu konkursā,
  4. Par iniciatīvu veidot fotogrāfiju izstādi par Mazozolu pagasta iedzīvotājiem, vietām un notikumiem;
  5. Padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un atbildes uz  iedzīvotāju jautājumiem.
