Darba kārtībā:
- Par Ogres novada pašvaldības vēstules Nr. 2-5.1/337 "Par konsultēšanos par jaunizveidojamās izglītības iestādes nosaukumu" izskatīšanu un iedzīvotāju padomes viedokļa sagatavošanu.
- Par projektu iesniegšanu konkursam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”
- Par iespēju piedalīties līdzdalības budžeta projektu konkursā,
- Par iniciatīvu veidot fotogrāfiju izstādi par Mazozolu pagasta iedzīvotājiem, vietām un notikumiem;
- Padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.