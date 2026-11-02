Pirmdiena, 2. novembris, 2026 14:07
Trešdien Ogresgalā nebūs dzeramā ūdens
Trešdien, 4. novembrī, Ogresgalā nebūs dzeramā ūdens, informē pašvaldība.
Dzeramā ūdens nebūs, jo Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" trešdien no plkst. 12.30 līdz 15.30 veiks remontdarbus Ogresgala dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā.
Remontdarbu laikā dzeramais ūdens nebūs pieejams visiem aģentūras klientiem šajā apkaimē.
Saskaņā ar pašvaldības mājaslapā publicēto informāciju, 2026. gadā Ogresgalā dzīvo aptuveni 3300 iedzīvotāju.