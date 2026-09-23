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Trešdiena, 23. septembris, 2026 08:05

Trešdien saule slēpsies aiz mākoņiem

LETA/OgreNet
Trešdien saule slēpsies aiz mākoņiem
Foto: pexels.com
Trešdiena, 23. septembris, 2026 08:05

Trešdien saule slēpsies aiz mākoņiem

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +10 līdz +12 grādiem. Dienas pirmajā pusē debesis būs mākoņainas un brīžiem gaidāms lietus. Pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 10m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs,

Trešdien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas, prognozē sinoptiķi.

Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi.

Vējš kļūs lēnāks, Latgalē un Vidzemē tas iegriezīsies no austrumiem, bet Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Rīgā vairāk nokrišņu būs no rīta, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīta stundās saglabāsies brāzmains ziemeļu vējš, bet, sākot ar pēcpusdienu, gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +13, +14 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1011 hektopaskāliem Latgalē līdz 1019 hektopaskāliem Kurzemē.

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