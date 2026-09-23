Trešdien saule slēpsies aiz mākoņiem

Trešdien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas, prognozē sinoptiķi.
Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi.
Vējš kļūs lēnāks, Latgalē un Vidzemē tas iegriezīsies no austrumiem, bet Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Rīgā vairāk nokrišņu būs no rīta, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīta stundās saglabāsies brāzmains ziemeļu vējš, bet, sākot ar pēcpusdienu, gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +13, +14 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1011 hektopaskāliem Latgalē līdz 1019 hektopaskāliem Kurzemē.