Šajā posmā iekārtas kontrolēs vidējo braukšanas ātrumu, pārbaudīs transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas un derīgas tehniskās apskates esamību, kā arī autoceļu lietošanas nodevas samaksu.
Plānots, ka šogad uz valsts autoceļiem sāks darboties kopumā 17 jauni vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi.
Līdz maijam paredzēts pieslēgt atlikušos divus posmus - uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) aiz Misas kanāla līdz degvielas uzpildes stacijai "Virši" 5,9 kilometrus garā posmā un uz Talsu šosejas (P128) no Ragaciema līdz Klapkalnciemam 5,8 kilometrus garā posmā.
Atbilstoši atklātā iepirkuma rezultātiem kontroles iekārtas 17 posmos uzstāda SIA "Reck". Līguma summa ir 1 990 379 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Tajā ir iekļauta transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma kontroles iekārtu piegāde, uzstādīšana, kā arī iekārtu un sistēmas uzturēšana piecu gadu periodā. Darbi tiek finansēti no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļiem, ko piešķir Ceļa satiksmes drošības padome.
Latvijā iepriekš jau darbojās 16 vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi, kas tika izvēlēti, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu statistiku par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējo satiksmes intensitāti, kravas transporta īpatsvaru un satiksmes organizāciju jeb aizliegumu apdzīt, informē LVC.
Vidējā braukšanas ātruma kontrole ir viens no rīkiem satiksmes drošības uzlabošanai, norāda LVC, piebilstot, ka statistika par negadījumiem šajos 16 vidējā ātruma kontroles posmos liecina, ka ceļu satiksmes negadījumu, tostarp smago negadījumu skaits tajos samazinās.
Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātisks satiksmes uzraudzības risinājums, kas nosaka transportlīdzekļa vidējo braukšanas ātrumu konkrētā ceļa posmā, balstoties uz laiku, kādā šis posms tiek veikts. Kontrolētā ceļa posma sākumā un beigās uzstādītais aprīkojums fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas laiku. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek noteikts transportlīdzekļa vidējais ātrums attiecīgajā posmā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Reck" 2024. gadā strādāja ar 29,651 miljona eiro apgrozījumu un 1,218 miljonu eiro peļņu. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publicēti.
Uzņēmums reģistrēts 2000. gadā, un tā pamatkapitāls ir 7100 eiro. "Reck" kapitālā 40% pieder SIA "Topos L", kuras vienīgais īpašnieks ir Jānis Kols, 35% pieder AS "A.C.B.", bet 25% pieder - SIA "GK2V In", kuras vienīgais īpašnieks ir Viesturs Kaģis.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.