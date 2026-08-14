Trīs Ogres novada peldvietās labāk nepeldēties

Neatbilstoša ūdens kvalitāte konstatēta: Rīgas HES ūdenskrātuvē; Daugavas pludmalē Rīgas ielā, Ikšķilē; Austriņu ceļā, Lielvārdē.
Pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus līdz turpmākam paziņojumam šīs peldvietas neizmantot! Peldēšanās tajās būs atļauta pēc tam, kad ūdens kvalitāte būs uzlabojusies un ierobežojumi tiks atcelti.
Vasarā, īpaši ilgstoša karstuma periodos, ūdenstilpēs var sākties zilaļģu savairošanās jeb “ziedēšana”. Pirms peldes aicina rūpīgi novērtēt ūdens vizuālo stāvokli – ja redzami sīki zaļi punktiņi vai ūdens virsmu klāj zaļganas, zilganzaļas vai dzeltenbrūnas aļģu masas, peldēties nav ieteicams. Šādu ūdeni nedrīkst izmantot arī mājdzīvnieku dzirdināšanai.