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Piektdiena, 14. augusts, 2026 11:37

Trīs Ogres novada peldvietās labāk nepeldēties

OgreNet
Trīs Ogres novada peldvietās labāk nepeldēties
Foto: Ogresnovads.lv
Piektdiena, 14. augusts, 2026 11:37

Trīs Ogres novada peldvietās labāk nepeldēties

OgreNet

Turpinoties peldsezonai, turpinās arī Ogres novada peldvietu ūdens kvalitātes monitorings, informē pašvaldībā. Saskaņā ar jaunākajiem ūdens analīžu rezultātiem, kas saņemti no institūta “Bior”, lielākajā daļā Ogres novada peldvietu peldēties ir atļauts, savukārt trīs Ogres novada peldvietas labāk neizmantot.

Neatbilstoša ūdens kvalitāte konstatēta: Rīgas HES ūdenskrātuvē; Daugavas pludmalē Rīgas ielā, Ikšķilē; Austriņu ceļā, Lielvārdē. 

Pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus līdz turpmākam paziņojumam šīs peldvietas neizmantot! Peldēšanās tajās būs atļauta pēc tam, kad ūdens kvalitāte būs uzlabojusies un ierobežojumi tiks atcelti.

Vasarā, īpaši ilgstoša karstuma periodos, ūdenstilpēs var sākties zilaļģu savairošanās jeb “ziedēšana”. Pirms peldes aicina rūpīgi novērtēt ūdens vizuālo stāvokli – ja redzami sīki zaļi punktiņi vai ūdens virsmu klāj zaļganas, zilganzaļas vai dzeltenbrūnas aļģu masas, peldēties nav ieteicams. Šādu ūdeni nedrīkst izmantot arī mājdzīvnieku dzirdināšanai.

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