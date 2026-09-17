Trīs Ogres novada skolās plāno pozitīvas pārmaiņas: lielākās no tām varētu piedzīvot Ogresgala pamatskola

Lielākais no trim plānotajiem projektiem paredzēts Ogresgala pamatskolā, jo šajā izglītības iestādē plānota ne tikai ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, bet arī tās pārbūve.
Ogresgala pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta kopējās izmaksas paredzētas 2,7 miljoni eiro. No tām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums (ERAF) plānots aptuveni miljona eiro apmērā, bet Ogres novada pašvaldības finansējums - 447 672 eiro apmērā. Neattiecināmo izmaksu segšanai pašvaldībai 2027. gada un 2028. gada budžetā būs nepieciešams nodrošināt 1 159 452 eiro.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta kopējās izmaksas ir 2,3 miljoni eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā 1,2 miljonus eiro paredzēts piesaistīt no ERAF līdzekļiem, bet pārējo nepieciešamo summu ieguldīt no Ogres novada pašvaldības līdzekļiem.
Madlienas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai paredzētā projekta kopējās izmaksas ir 2,2 miljoni eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā ERAF finansējums būs 1,1 miljons eiro un tikpat - Ogres pašvaldības finansējums.
24. septembrī plānotajā domes sēdē iecerēts skatīt lēmumprojektu par energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanu minētajās izglītības iestādēs, projektu kopējās izmaksas plānojot vairāk nekā 7,2 miljonus eiro apmērā.
Pašvaldība plāno iesniegt visu trīs energoefektivitātes veicināšanas projektu pieteikumus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam pasākuma "Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana" projektu atlases konkursā.
Tās mērķis ir veicināt pašvaldību ēku energoefektivitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Projektu iesniegumi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā jāiesniedz līdz 2026. gada 15. oktobrim.