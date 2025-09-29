Trīs profesionālās izglītības iestādēs dienesta viesnīcu pakalpojumi, tostarp Ogres Valsts tehnikuma, kļūs dārgāki

Valdība vēl pavasarī nolēma palielināt maksu par vairāku tehnikumu dienesta viesnīcu pakalpojumiem. Toreiz starp šīm skolām bija arī Ogres Valsts tehnikums, taču tagad atkal plānots paaugstināt cenas.
Tehnikuma dienesta viesnīcās Upes prospektā 18 un Jaunatnes ielā 3 audzēkņiem par dzīvošanu būs jāmaksā 20 eiro mēnesī līdzšinējo 15 eiro vietā, bet Aizupēs, Tīnužu pagastā, cena sasniegs 60 eiro mēnesī.
Par dienesta viesnīcas pakalpojumiem dārgāk būs jāmaksā arī tehnikuma darbiniekiem un citām personām.
Savukārt Aizkraukles profesionālās vidusskolas audzēkņiem par gultas vietu mēnesī būs jāmaksā 15 eiro līdzšinējo 13,15 eiro vietā.
Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem, kuri mācās valsts budžeta finansētajās izglītības programmās, gultasvieta dienesta viesnīcā Ūnijas ielā 31a turpmāk izmaksās 25 eiro līdzšinējo 15 eiro vietā. Savukārt Dārzciema ielā 64 maksa pieaugs no 21 līdz 35 eiro.
Tehnikuma cenrādī plānots iekļaut arī dienesta viesnīcas pakalpojumu citiem profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, sadarbības partneriem un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem.
Šiem viesiem dzīvošana dienesta viesnīcās būs dārgāka: gultas vieta mēnesī Ūnijas ielā izmaksās 48 eiro, bet Dārzciema ielā - 58 eiro.
Jauns dienesta viesnīcas pakalpojums tiks iekļauts arī Rīgas Stila un modes tehnikuma cenrādī. Šobrīd numura īre citām personām izmaksā 85 eiro mēnesī, taču turpmāk plānots detalizēts sadalījums - 85 eiro par gultasvietu un 171 eiro par istabas īri mēnesī.
Savukārt nakšņošana Smiltenes tehnikuma viesnīcā "Kalna ligzda" citām personām kļūs dārgāka par diviem līdz astoņiem eiro diennaktī, atkarībā no numura lieluma.
Grozījumu projekts tāpat paredz, ka Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Jelgavas tehnikumā un Rīgas Tehniskajā koledžā tiks precizēti pakalpojumu nosaukumi un papildināti cenrāži ar jauniem pakalpojumiem, piemēram, telpu un autobusu nomu, kā arī frizieru un laboratorijas pakalpojumiem, reaģējot uz pieprasījumu no skolēniem un sadarbības partneriem.