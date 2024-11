Ogres tehnikumā mācības ir spiesti rīkot attālināti valsts finansējuma trūkuma dēļ

Viņa norādīja, ka par attālināta mācību procesa organizāciju Ogres tehnikumā no 19. līdz 22. novembrim bija informējusi gan Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), gan Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Brante skaidro, ka, strauji palielinoties komunālajiem maksājumiem, minimālajai darba algai nepietiek ar to profesionālās izglītības bāzes finansējumu, kas nav mainīts kopš 2008. gada. "Mēs esam aprēķinājuši, ka, lai nodrošinātu pilnvērtīgas mācības vienam audzēknim, būtu nepieciešami 2400 eiro, bet šajā mācību gadā mums ir tikai 790 eiro," komentē Brante.

Viņa atgādina, ka jau pagājušā gada 13. oktobrī viņa vērsusies IZM un informējusi, ka, strauji palielinoties komunālajiem maksājumiem, uzturēšanas izdevumiem, izglītības iestādes budžets ir nepietiekams. Nākamā tikšanās IZM bijusi šī gada 12. janvārī, kas beigusies ar rekomendāciju pašiem pelnīt naudu un solījumu, ka pēc pusgada analizēs, kāda ir finanšu situācija profesionālajās skolās un tad lems ko darīt.

"Mēs šogad esam nopelnījuši miljonu eiro, bet arī ar to nespējam nosegt visus izdevumus. Taupām visur, kur vien varam, samazinām telpu uzkopšanas biežumu, tehniskās telpas nekopjam nemaz, audzēkņu dienesta viesnīcās vairs nenodrošinām tualetes papīru, esam ierīkojuši komposta kaudzi, lai samazinātu izdevumus par lapu izvešanu un nu četras dienas organizējām attālināti mācības, lai vismaz kaut cik samazinātu rēķinus," reālo rīcību ieskicē direktore.

Tikai šonedēļ, 19. novembrī, valdībā apstiprināja rīkojuma projektu, ka profesionālajām skolām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs 977 306 eiro profesionālās izglītības bāzes finansējuma daļējai paaugstināšanai no šā gada 1. septembra. No šī piešķīruma Ogres tehnikums saņemšot 100 000 eiro. Direktore skaidro, kas tas ir vairāk nekā uz pusi mazāk, nekā tas bijis divus iepriekšējos gadus. Pērn no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti 240 000 eiro, aizpērn - 270 000 eiro. Viņa uzsver, ka tarifi pakalpojumiem paaugstinās vairākas reizes gadā, tādēļ pat pie visrūpīgākās plānošanas nav iespējams precīzi paredzēt izdevumus.

Direktore informē, ka nākamajā pirmdienā, 25. novembrī, tehnikumā ieradīsies IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vadība, lai iepazītos ar reālo situāciju tehnikumā.

LETA jau vēstīja, ka IZM atzīst, ka normatīvajos aktos noteiktais profesionālās izglītības bāzes finansējums neatbilst izglītības programmu faktiskajām īstenošanas izmaksām.

Profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu finansēšana noteikta Ministru kabineta "Noteikumos par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo", taču kopš to spēkā stāšanās 2008. gada 1. janvārī tas nav pārskatīts un aktualizēts noteiktais profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimums. IZM uzsver, ka vienlaikus profesionālas izglītības sistēmā pēdējos gados ir notikušas būtiskas pārmaiņas, tāpat ievērojami pieaugušas izmaksas virknei pakalpojumu, tajā skaitā energoresursiem, kā arī augusi inflācija.

Šā gada janvārī IZM veica 2020. gadā aktualizēto izmaksu korekciju, ņemot vērā patēriņa cenu pārmaiņu rādītāja izmaiņas no 2020. gada februāra līdz 2023. gada decembrim, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir pieaugušas par 29,9%.

Līdz ar to normējamās izmaksas uz vienu izglītojamo gadā izglītības programmu grupai "Vadība un administrēšana" būtu palielināmas no 425,15 eiro līdz 811,69 eiro, savukārt dienesta viesnīcas izmaksas - no 282,23 eiro līdz 456,85 eiro. Vienlaikus piemērojot nosacījumu, ka bāzes finansējums tiek daļēji palielināts par 20%, normējamās izmaksas uz vienu izglītojamo gadā izglītības programmu grupai "Vadība un administrēšana" būtu palielināmas no 425,15 eiro līdz 502,46 eiro, savukārt dienesta viesnīcas izmaksas - no 282,23 eiro līdz 317,15 eiro.

IZM šā gada februārī veica aprēķinus par papildu nepieciešamo finansējumu tās padotības izglītības iestādēm profesionālās izglītības programmu īstenošanai saskaņā ar aktualizētajām bāzes izmaksām un apkopoja informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu arī no pārējiem resoriem, kuru padotības izglītības iestādes īsteno profesionālās izglītības programmas. Saskaņā ar IZM, Kultūras ministrijas (KM), Labklājības ministrijas (LM), Veselības ministrijas (VM) un Zemkopības ministrijas (ZM) sniegtajiem aprēķiniem, profesionālās izglītības programmu īstenošanai no 2024gada 1septembra papildus nepieciešami 4 842 915 eiro.

Ņemot vērā ierobežotās valsts budžeta iespējas, IZM priekšlikums paredz palielināt bāzes finansējumu daļēji par 20% no finansējuma apmēra, kas izglītības programmu izmaksu pārskatīšanas rezultātā aprēķināts un būtu nepieciešams, lai nodrošinātu faktiskajām programmu īstenošanas izmaksām atbilstošu finansējumu. Saskaņā ar IZM, KM, LM, VM un ZM sniegtajiem aprēķiniem profesionālās izglītības programmu īstenošanai no šā gada 1septembra papildus nepieciešami 977 306 eiro, tajā skaitā IZM - 826 690 eiro, ZM - 17 217 eiro, LM - 2149 eiro, KM - 117 699 eiro, VM - 13 551 eiro.

Savukārt papildu nepieciešamais finansējums bāzes finansējuma palielināšanai no nākamā gada 1. janvāra ir 2 931 919 eiro.