Tūrisma informācijas centrs saņems "Gājējam draudzīgs" zīmi

Tūrisma informācijas centrs saņems "Gājējam draudzīgs" zīmi

2021. gada februāra izskaņā notika otrā Gājējam draudzīgs/ Hiker-friendly komisijas sēde Latvijā, kas tika organizēta projekta "Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka"" ietvaros.

Bija liela atsaucība, un uz šo sēdi tika saņemti daudz pieteikumi. Tika pieņemts lēmums zīmi piešķirt 87 uzņēmumiem un iestādēm, kuras atbilda Gājējam draudzīgs/ Hiker-friendly kritērijiem, tajā skaitā arī Ogres novada Tūrisma informācijas centramun tūrisma pakalpojumu sniedzējam - SIA "Kalnavota akmens", kas nodrošina laivu, SUP nomu un citus pakalpojumus pie Plaužu ezera.

Gājējam draudzīgs/ Hiker-friendlyzīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par kājāmgājēju maršrutiem, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu un elektroierīču uzlādi.
Uz nākamo komisijas sēdi, kas tiek plānota 2021. gada maijā, zīmes saņemšanai varēs pieteikties pakalpojumu sniedzēji visā Latvijā neatkarīgi no tā, kāds pārgājienu maršruts vai taka atrodas viņu tuvumā. Interesenti var pieteikties, rakstot uz 
Informāciju sagatavoja Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
