Tūrisma sezona uzņem apgriezienus

Arī digitālā strūklaka Ogrē, pilsētas skvērā atkal darbojas un iepriecina ogrēniešus un viesus. Digitālajā ūdens ekrānā iespējams vērot visdažādākos vizuālos tēlus un programmas, kas īpaši skaisti izskatās tumšajās vakara stundās, kad visā krāšņumā redzamas košās krāsas un zīmes. Strūklakas pēc ziemas sezonas strādā arī Ikšķiles centra laukumā un Tirgus laukumā Lielvārdē.





Kāpšanas tornis “Ogre” uzsāk savu sezonu ar 23 jauniem maršrutiem un vairāk kā 500 m augstu kāpšanas sienu, ko pievarēt. Darba laiks katru darba dienu, izņemot pirmdienu un trešdienu, no 16.00 līdz 21.00, kā arī brīvdienās no 10.00 līdz 21.00. Rezervē savu apmeklējumu aplikācijā "Bookla".





Ogres novada Tūrisma informācijas centrs ir gatavībā atsākt sezonu ar darbu laiku plkst. 9.00–18.00 un dažiem interesentiem tūrisma jaunumiem, ar kuriem vari iepazīties www.visitogre.lv mājas lapā. Arī Ogres novada uzņēmēji gatavojas aktīvā tūrisma sezonai. Piedāvājam ielūkoties uzņēmēju piedāvājumā, kas plāno savu tūrisma sezonu sākt maija sākumā.





ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

AB parksIzklaides vieta ģimenēm ar bērniem - “Trušu karaliste” savus viesus gaidīs maija brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 (iepriekš pieteikšanās darba dienās), bet no 1. jūnija “Trušu karaliste” būs atvērta arī darbadienās.

Izklaides parks “Avārijas Brigāde” modīsies no ziemas guļas 6. maijā. Šī ir lieliska vieta, kur pavadīt laiku aktīvi un radoši visai ģimenei. Gan lielos, gan mazos piedzīvojumu meklētājus aicinām izbaudīt kādu no vairāk kā 30 atrakcijām, lielākajā izklaides parkā Baltijā. Ieejas biļetē ir iekļautas visas atrakcijas visas dienas garumā.

Tāpat, aizraujoši un citādāk pavadīt brīvdienu vai nosvinēt svētkus svaigā gaisā iesakām izklaides un atrakciju parkā “Kļavu krasti”.





AKTĪVĀ ATPŪTA

Ikšķiles laivu nomaIkšķiles laivu noma līdz ar sezonas sākumu piedāvā dažādu ūdens transportlīdzekļu nomu (laivas, katamarāni un SUP dēļi). Iespējami izbraucieni ar vikingu kuģi, plostu vai kuteri uz Meinarda salu un Nāves salu. Nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālr. +371 20279011

Ūdenssporta cienītājus ciemos aicina veikparks “Wild Wake”, kur ir viss nepieciešamais atpūtai - ezers, veikbords, SUP dēļi un vieta grilam.

Izbrauciens ar bezceļa elektroskeitbordu “Bruntor” pa Ogres Zilajiem kalniem būs īsts piedzīvojums ar jaunām sajūtām. Rezervācija pa tālruni: +371 27823330.

Ja izvēlēsies uzspēlēt disku golfu, tad saimniecībā "Lūšu drava" šī izklaide būs pieejama arī maija svētku laikā. Nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni:

+371 26353518





Wild WakePieredzējušu lietpratēju vadībā sporta bāzē “Akoti” vari doties apgūt loka šaušanu, iepazīstot un izmēģinot visdažādākos loku veidus.

Piedzīvojumu parks “Aļaska” ver durvis atrakcijām, kur varēsi izmēģināt spēkus dažāda augstuma un sarežģītības trasēs, vertikālu un horizontālu šķēršļu pārvarēšanu unikālas konstrukcijas tornī.

Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem līdz ar vasaras sezonas sākumu piedāvā iespēju iepazīties ar militārismu stilizēti izbūvētā bunkurā, izmēģināt alpīnisma sienu, uzspēlēt peintbolu.

1. maijā sākas makšķerēšanas sezona Plaužu ezera laivu un SUP nomas punktā. Kamēr nav iestājies siltums, nepieciešams iepriekš pieteikties. Maija beigās pie Plaužu ezera tiks atvērts veikaliņš, kurā iespējams nopirkt dažādas uzkodas, dzērienus, kafiju un saldējumu. Šīs sezonas jaunums - plosts ar grilu.



VĒSTURE UN KULTŪRA

Uldavena pils tradīcijas un vēsturi var iepazīt pie “Uldevena pils” saimnieka Agra Liepiņa. Pils apskate pieejama arī maija svētkos. Darba laiks no ceturtdienas līdz svētdienai, plkst. 10.00-18.00.

Interesanti laiku pavadīt var, dodoties uz Ķeipenes kinostaciju, kur no 2. maija būs atvērta arī pazemes izstāžu zāle “Potjomkina aka”. Ekskursija notiek gida pavadībā un tā jāpiesaka iepriekš pa tālruni +371 25577645.

“IndieJānis” alus darītava aicina mūzikas un alus baudītājus uz sezonas atklāšanas pasākumu 6. maijā. Sīkāka informācija: IndieJānis Facebook lapā.





Tieši šobrīd, kad upēs ūdens līmenis ir augsts, aktīvi norit arī laivošanas sezona. Tāpēc vēl vari paspēt ieplānot aizraujošu braucienu ar laivām pa kādu no Ogres novada upēm. Laivu nomas punktu kontaktus vari atrast VisitOgre mājas lapā, sadaļā Aktīvā atpūta, inventāra noma.