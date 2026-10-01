Turpinam sasniegt rekordus ar degvielas cenām! Kas tālāk?

Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,133 eiro par litru. Nedēļu iepriekš dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,168 eiro par litru, kas bija jauns rekords, bet vēl nedēļu iepriekš - 2,096 eiro par litru.
Pagājušajā nedēļā, salīdzinot ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim, 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 35,2%, bet dīzeļdegvielas - par 43,2%.
Iepriekšējais dīzeļdegvielas rekords tika sasniegts šogad nedēļā no 6. aprīļa līdz 12. aprīlim, kad dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,12 eiro par litru.
Savukārt Latvijā 95. markas benzīna vidējās cenas rekords tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. jūnija līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru.
LETA jau ziņoja, ka no ceturtdienas līdz gada beigām ir spēkā grozījumi Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam.
Iepriekš tika sagaidīts, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par astoņiem centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu.
Pieņemtās izmaiņas paredz samazināt dīzeļdegvielai kā transporta degvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi par 16,7% līdz minimālajam nodokļa līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā. Līdz ar to akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai tiks samazināts no 396 eiro par 1000 litriem līdz 330 eiro par 1000 litriem.
Savukārt bezsvina benzīnam akcīzes nodokļa likme samazināta par 11,7%, to nosakot 490 eiro par 1000 litriem. Līdz šim akcīzes nodoklis benzīnam nebija mazināts.