Pagājušajā nedēļā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vērsās pie novada iedzīvotājiem ar aicinājumu ziedot pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos materiālus. Iedzīvotāji, atsaucoties aicinājumam, īsā laikā saziedoja daudz materiālu, lai palīdzētu ievainotajiem Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem. Lielākā daļa saziedoto materiālu ar Nacionālo bruņoto spēku starpniecību jau ir nogādāta Ukrainā.
Ziedojumu vākšana turpinās.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Aicinu iedzīvotājus, uzņēmējus, iestādes un organizācijas – palīdzēsim Ukrainai. Joprojām ir nepieciešami materiāli pirmās palīdzības sniegšanai ievainotajiem. Krievija savu militāro agresiju turpina un izvērš plašumā, situācija Ukrainā ir ļoti smaga, aizvien vairāk iedzīvotāju dodas bēgļu gaitās, arī viņiem ir nepieciešama palīdzība. Vairākas ģimenes ar bērniem, bēgot no kara plosītās valsts, ir ieradušās arī Ogres novadā. Mūsu svēts pienākums ir sniegt ukraiņiem palīdzību, aicinu ikvienu sekot līdzi informācijai par nepieciešamo palīdzību un to sniegt savu iespēju robežās.
Es vēlreiz gribu atgādināt, ka Ukrainas armija un iedzīvotāji, stājoties pretī agresoram, sargā ne tikai savu valsti, Ukrainu. Viņi sargā arī Latviju un citas Eiropas valstis no Krievijas agresīvajiem, impēriskajiem plāniem un tīkojumiem pakļaut sev brīvas, neatkarīgas valstis un iznīcināt demokrātiju Eiropā.”
Ogres novada pašvaldība turpina ziedojumu akciju Ukrainas atbalstam un aicina nodot savus ziedojumus Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē.
Ziedojumu pieņemšanu koordinē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistente Dace Līva (tālr. 29129877, e-pasts ).
Ziedojumus pieņem pašvaldības Centrālās administrācijas darba laikā. Ārpus darba laika – iepriekš sazinoties ar D. Līvu un vienojoties par iespēju nodot ziedojumus citā laikā.
Pašvaldība aicina ziedot:
-siltas segas, pledus;
-guļammaisus;
-teltis;
-pārtikas produktus ar ilgu derīguma termiņu un iespējām glabāt arī siltumā (ārpus ledusskapja) – sauso pārtiku, konservus, graudaugu produkciju u.c.;
-ūdens dezinfekcijas tabletes;
-higiēnas preces.
Joprojām ļoti nepieciešami materiāli pirmās palīdzības sniegšanai: vienreizlietojami cimdi iepakojumā; spraužamadatas; šķēres ar noapaļotiem galiem; mākslīgās elpināšanas maskas ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā; trīsstūrveida pārsēji iepakojumā; leikoplasti spolē; brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā; tīklveida pārsēji Nr. 3; marles saites (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā; pārsienamās paketes sterilā iepakojumā; marles komplekts sterilā iepakojumā; marles kompreses sterilā iepakojumā; folijas sega iepakojumā, kā arī citi materiāli, kas varētu būt noderīgi ievainojumu gadījumā.
Termiņš ziedojumu akcijai šobrīd nav noteikts. Lūgums sekot informācijai novada pašvaldības mājaslapā un Facebook.com pašvaldības kontā.
