Turpinās būvniecības darbi Ogres novadā

21. septembrī pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

ĒKU PĀRBŪVEJaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Objektā turpinās pamatu izbūve un siltināšana, tiek veikta moduļu tipa ražošana rūpnīcā, kuru montāžu uz vietas ir plānots uzsākt oktobra sākumā.

Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienība „CMB&NEWCOM” noslēgts 2022. gada decembrī. Līguma izpildes termiņš 2024. gada 30. aprīlis. Vairāk par objektu: Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Būvdarbi turpinās ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Tiek veikta radiatoru uzstādīšana, linoleja ieklāšana, sienu krāsošana, gaismekļu un lifta izbūve, fasādes siltināšanas un teritorijas labiekārtošanas darbi.

Būvdarbus objektā veic SIA “JC” saskaņā ar 2022. gada jūlijā noslēgto līgumu. Darbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Vairāk par objektu: Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Bijušajā Kaibalas skolas ēkā, kurā paredzēts ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi, izbūvēts jauns koka karkass vēdināmās fasādes izveidošanai, iestrādātas siltās grīdas, veikta lielākā daļa elektroinstalācijas darbu. Objektā turpinās lietus ūdens kanalizācijas tīklu sakārtošanas darbi, kā arī vides pieejamības nodrošināšanas darbi, veicot pandusu izbūvi.

Būvdarbu veic būvuzņēmējs SIA “KUUM” atbilstoši 2022. gada novembrī noslēgtajam līgumam. Objekta izbūve ir sadalīta divās kārtās, pirmās kārtas pārbūves darbus paredzēts veikt līdz šī gada beigām. Vairāk par objektu: Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

IELU PĀRBŪVESaules prospekta pārbūve Ogrē

Pabeigti Saules prospekta pārbūves darbi – veikta ielas braucamās daļas pārbūve, nobrauktuvju izbūve uz piegulošajiem īpašumiem. Pašlaik tiek risināti jautājumi saistībā ar lietus ūdens novades pieslēgumu pie VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras, kā arī tiek gatavoti dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvdarbu veicējs ir SIA “MRG Būve”. Vairāk par objektu: Saules prospekta pārbūve Ogrē

Piecu ielu (Rembates, Stacijas, Andreja Pumpura, Meža un Uzvaras iela) pārbūve Lielvārdē

Rembates ielā ir atrisinātas dažādas projekta nepilnības, veikti asfaltbetona apakškārtas izbūves darbi no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Andreja Pumpura ielai. Bruģakmens segumu gājēju un veloceliņam paredzēts izbūvēt pēc tam, kad būs ieklāts asfalta segums brauktuvei.

Meža ielā ir daļēji pabeigta ietves izbūve, kā arī veikta pamata nesošās apakškārtas izbūve. Noslēgumam tuvojas asfalta pamata kārtas ieklāšanas darbi.

Stacijas ielā ir pabeigta asfalta virskārtas izbūve, un pašlaik tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.

Andreja Pumpura ielā ir pabeigta asfalta pamata kārtas ieklāšana, veikti darbi saistībā ar koka vainagu veidošanu.

Stacijas un Uzvaras ielā darbus veic būvuzņēmējs SIA “MT Sēta”, Meža ielā un Rembates ielā - SIA “DSM Meistari”, A.Pumpura ielā - SIA “AB Rent”. Vairāk par objektu: Ielu pārbūve Lielvārdē

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros turpinās pamata nesošās kārtas izbūve un ceļa apmaļu ierīkošana. Darbu izpildes termiņi kavējas saistībā nepieciešamajiem saskaņojumiem ar komunikāciju turētājiem un būvmateriālu piegādi, taču regulāri notiek sanāksmes, kurās šie jautājumi tiek risināti.

Būvdarbu veicējs ir SIA “MT Sēta”. Vairāk par objektu: Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

