Turpinās digitālo prasmju bezmaksas apmācības Ogres novadā

Ogres novadā projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” īstenošana sākās 2025. gada janvārī, mācības notikušas visās novada pilsētās un vairākos pagastos, daļa iedzīvotāju ir pilnveidojuši un nostiprinājuši savas digitālās prasmes un iemaņas digitālo rīku izmantošanā, daudzi šīs prasmes tikai sākuši apgūt. Mācības projekta ietvaros turpinās līdz 2026. gada martam, un ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja tajās iesaistīties – gan iesācējiem, lai spertu nākamo soli jaunu prasmju apguvē, gan jau zināmu prasmju līmeni apguvušiem, lai digitālajā vidē kļūtu vēl zinošāki un prasmīgāki. Soli pa solim – tikai uz priekšu, uz jauniem prasmju līmeņiem, tā apliecinot, ka ikviens spēj sekmīgi iekļauties mūsdienu sabiedrībā un izmantot tās piedāvātās iespējas.
Nikolajs Sapožņikovs, bijušais Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs īpaši aicina novada seniorus izmanot projekta piedāvātās iespējas: ““Mūžu dzīvo, mūžu mācies” – šis sakāmvārds var šķist nodeldēts un visiem apnicis, tomēr, ja godīgi, tas bija, ir un būs vienmēr aktuāls. Mācību vielu un tēmas mums piespēlē pati dzīve, un digitālo prasmju apguve arī ir dzīves piespēlēta. Mūsdienu bērniem un jauniešiem digitālā vide ir pašsaprotama, senioriem tajā nākas ieiet ar zināmu piepūli, vienkārši runājot – atkal sēsties skolas solā un mācīties. Ja gribam pilnvērtīgi iekļauties mūsdienu sabiedrībā, mums, senioriem, tas ir jādara! Nevajag bīties – visu var apgūt un nezināmo pārvērst par zināmu. Atceros laiku, kad no skolotāja darba ienācu pilnīgi svešā lauciņā – sabiedrisko attiecību jomā. No nulles sāku apgūt datorprasmes, atzīšos – ne bez bailēm, bet soli pa solim, pārvarot psiholoģisko barjeru, savu iekšējo “nevaru”, man izdevās ienākt mūsdienu tehnoloģiju laukā. Prieks pašam par sevi – esmu apguvis daudz, esmu nostiprinājis savas digitālās prasmes un iemaņas un, būdams jau krietni cienījamā vecumā, turpinu tās pilnveidot arī šobrīd. Priecājos arī par to, ka varu arī citiem – gan mana gadagājuma ļaudīm, gan jaunākiem – palīdzēt veikt dažādas noderīgas darbības digitālajā vidē, ierādīt un pamācīt, kā šī darbības veicamas. Atzīšos – savas digitālās prasmes esmu apguvis un pilnveidojis tikai pašmācības ceļā, lasot dažādas rokasgrāmatas, pa reizei konsultējoties pie speciālistiem. Tomēr novada seniorus aicinu iet citu ceļu – izmantot projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” piedāvātās iespējas.”
Apmācības tiek organizētas trīs līmeņos:
- Pamata digitālās prasmes – apmācību dalībnieki apgūs pamatzināšanas par datoru un viedtālruni, interneta un e-pasta izmantošanu, kā arī digitālās drošības pamatprincipus.
- Pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes – kursā iekļauta failu pārvaldība, kritiskā domāšana, medijpratība, internetbankas lietošana, autorizācija un elektroniskā identifikācija.
- Vidējā līmeņa digitālās pašapkalpošanās prasmes – šis līmenis sniedz padziļinātas zināšanas par e-parakstu, dažādiem e-pakalpojumiem, e-veselību, elektronisko deklarēšanās sistēmu, iepirkšanos internetā un datu aizsardzību.
Mācību process iedzīvotāju digitālo prasmju izglītības programmā norisinās trīs dažādos veidos – klātienē, attālināti pasniedzēja vadībā vai pašmācības ceļā. Pēc sekmīgas mācību kursa apguves katrs dalībnieks saņems digitālu apliecību. Mācības ir bezmaksas un pieejamas ikvienam interesentam.
Lai pieteiktos apmācībām, iedzīvotāji aicināti sazināties ar Ogres novada pašvaldības koordinatori Aiju Strautiņu, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni 65030340.
Pirms pieteikties mācībām, interneta vietnē https://stars.gov.lv/pasnovertejuma-zinasanu-tests ikviens var patstāvīgi aizpildīt pašnovērtējuma zināšanu testu, lai šī testa rezultātā izvēlētos sev atbilstošu mācību līmeni.
Plašāka informācija par projektu pieejama mājaslapā https://stars.gov.lv/digitalas-pamatprasmes-varam.
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju un apgūt būtiskas digitālās prasmes, kas palīdzēs veiksmīgāk orientēties mūsdienu tehnoloģiju vidē.