Šo ielu pārbūves projekta koncepcija un risinājums paredz ielas un nobrauktuvju seguma atjaunošanu ar asfaltbetona segumu, esošā grāvja aizbēršanu ar uzbēruma grunti, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidi, elektronisko sakaru kanalizācijas izbūvi.
Šogad ir plānots uzsākt darbus pie pazeme komunikāciju izbūves un nākamgad, iestājoties būvdarbu veikšanai piemērotiem laikapstākļiem, paredzēts ieklāt asfaltbetona segumu.
Madlienas ielā būvdarbi jau ir uzsākti, tos veic SIA “GP Holding”, izmaksas – 154 283, 87 eiro bez PVN;
Gatavojoties būvdarbu uzsākšanai, Lauberes ielas pārbūves projekta dokumenti šobrīd ir iesniegti Ogres novada būvvaldē. Par būvdarbu izpildi pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “MRG Būve”, izmaksas – 145864,35 eiro bez PVN. Darbus veic;
Būvvaldē ir iesniegta arī Bezdelīgu ielas pārbūves projekta dokumentācija. Arī šajā objektā darbus veiks SIA “MRG Būve”, izmaksas – 122 245,95 eiro bez PVN. Darbus veic SIA MRG Būve.
Gan Lauberes ielā, gan Bezdelīgu ielā būvdarbus ir plānots uzsākt tuvākajā laikā, iespējams, šonedēļ.