Ciemupes Tautas nama laukuma pārbūves darbu ietvaros notiek laukuma seguma maiņa, tiek ieklāts bruģakmens un uzstādītas apmales.
Rekonstrukcijas darbi notiek arī Ciemupes sporta laukumā. Ir demontēti nolietotie basketbola grozi, nolietotais asfaltbetons un ir veikta šķembu materiāla iestrāde, notiek gatavošanās asfaltbetona ieklāšanai. Laukumā ir iebetonētas basketbola grozu pēdas diviem basketbola groziem.
Pēc remontdarbu pabeigšanas, tas tiks nodots sporta aktivitāšu īstenošanai svaigā gaisā.
Remontdarbus plānots pabeigt līdz 3. jūnijam.