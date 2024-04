Turpinās Ogres vecupes pludmales labiekārtošanas darbi

Projekta ietvaros tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi, kas paredz metāla rampas un papildu pontona laipas uzstādīšanu vecupes pludmalē, ko veiks SIA “Ponton.LV” ar mērķi nodrošināt vides pieejamību un paaugstināt rekreācijas iespējas.

Pašvaldība plāno iegadāties speciālus peldratus, lai ūdens prieki būtu pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ogres vecupes pludmale ir viena no iecienītākajām peldvietām Ogrē, kurā šobrīd aktīvi darbojas sociālais uzņēmējs SIA “Kustības Brīvība” (ūdens atrakciju parks – Ogres Varde), piedāvājot ūdens pilsētiņu ar šķēršļiem, SUP dēļu nomu un specializēto SUP dēļu nomu, kas piemēroti personām ar invaliditāti.