Pērn Ogres vecupes pludmalē darbu uzsāka aktīvās atpūtas punkts “Ogres varde", ko izveidoja sociālais uzņēmums “Kustības brīvība”, kā vienu no aktivitātēm piedāvājot SUP dēli, kas pielāgots cilvēkiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem. Lai minētajai sabiedrības daļai sniegtu vēl plašākas atpūtas iespējas, pašvaldība ir atvērta jaunām iecerēm un nākotnē redz iespēju Ogres vecupes pludmales teritorijas attīstībai, arvien vairāk to pielāgojot cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tikšanās laikā tika apspriesta iespēja par SEATRAC aprīkojuma uzstādīšanu šajā pludmalē.
Kā pastāstīja uzņēmuma pārstāvis Ignatio Fotio, galvenais ierīces uzdevums ir dot iespēju cilvēkiem ar kustību traucējumiem peldēties bez citu palīdzības. Ierīce sastāv no fiksēta sliežu mehānisma, kurā ar krēslu iebrauc ūdenī un izbrauc no tā. SEATRAC ierīce ir videi draudzīga, jo saules enerģija tiek izmantota kā vienīgais enerģijas avots. Uzņēmums Grieķijā uzstādījis jau vairāk nekā 150 šādas ierīces. Šāda iekārta izmaksā 26 000 eiro.
Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās arī SIA “Kustības brīvība” pārstāve Aija Vule, kura atbalsta aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ogres vecupes pludmalē, tomēr vienlaikus aktualizēja vairākus problēmjautājumus, kas saistās ar pludmales teritorijas attīstību un minētās iekārtas uzstādīšanu. Viņa uzsvēra nepieciešamību uzlabot vides pieejamību, jo šobrīd cilvēks ar kustību traucējumiem pludmalē var nokļūt tikai ar asistenta palīdzību. Tāpat viņa minēja vandālisma gadījumus pludmalē, aicinot pārdomāt drošības jautājumus. Viņa ir ieinteresēta sadarbības veidošanā, lai kopīgi veicinātu cilvēku ar kustību traucējumiem integrēšanu ikdienas dzīvē.
Par uzņēmumu “TOBEA” un tā piedāvāto iekārtu SEATRAC Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale uzzināja pērn septembrī, kad sadarbības projekta ietvaros kopā ar Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Aiju Romanovsku un biedrības “Zied zeme” pārstāvjiem viesojās Rodas salā, Grieķijā, lai paplašinātu zināšanas par viedajiem ciemiem. Starp visām prezentācijām īpaši izcēlās sociālais uzņēmums “TOBEA”. Arī Ogres novada pašvaldība iepazīstināja ar pašvaldības darbu sociālās uzņēmējdarbības jomā, iepazīstinot ar SIA “Kustības brīvība” īstenoto projektu Ogres vecupes pludmalē. Kā stāsta D. Bārbale, grieķu kolēģus šis inovatīvais risinājums ļoti ieinteresēja, tāpēc šī kopīgā tikšanās Ogrē ir vērtīga pieredzes apmaiņa, lai veidotu labāku un pieejamāku vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. “Ogre ir viena no vadošajām pašvaldībām, kas veic dažādas aktivitātes sociālajā jomā. Mēs īpaši domājam, kā veidot draudzīgu vidi cilvēkiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem, kā arī attīstām sociālo uzņēmējdarbību, jo mums rūp mūsu iedzīvotāji. Cilvēki ar invaliditāti ir mūsu pašu novada iedzīvotāji, tādēļ pašvaldībai ir pienākums par šo sabiedrības daļu rūpēties un plānot, kā uzlabot viņu dzīves kvalitāti,” uzsver D. Bārbale.
Pēc prezentāciju un diskusiju daļas, pasākuma dalībnieki devās apskatīt Ogres vecupes pludmali. Kopā ar Ogres novada būvvaldes galveno ainavu arhitekti Seniju Smiltnieci Grieķijas uzņēmuma pārstāvji rūpīgi izpētīja tehniskās iespējās, veica mērījumus, secinot, ka minēto vietu var pielāgot iekārtas uzstādīšanai. Viņi augstu novērtēja pašvaldības ieinteresētību šādas aktualitātes risināšanā, uzsverot jau līdz šim pašvaldības paveikto. Apskatot teritoriju, I. Fotio secināja, ka nepieciešams sakārtot pieejamību pludmalei, tai skaitā autostāvvietas nodrošināšanu, lai cilvēkam ar kustību traucējumiem nav nepieciešama citu cilvēku palīdzība un tie individuāli var baudīt aktīvās atpūtas iespējas, kas piedāvātas pludmalē.
Grieķijas pieredze liecina, ka šādu vietu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējiem, piedāvājot aktīvās atpūtas iespējas arī šai sabiedrības daļai, veicina sabiedrības empātiju. Tā ir iespēja vienam otru saredzēt un sadzirdēt, tās ir jaunas draudzības, kas paplašinās vietējo iedzīvotāju izpratni un mazinās plaisu starp minēto sabiedrības daļu un citiem iedzīvotājiem. Pēc tikšanās uzņēmuma pārstāvji izstrādās risinājumu iekārtas uzstādīšanai, kuru potenciāli varētu uzstādīt minētajā pludmalē.
Vizītes noslēgumā viesi no Grieķijas atzina, ka ir pārsteigti par Ogres ainavu un tās infrastruktūru. Pēc nelielās pilsētas apskates viņi pārliecinoši atzina, ka šī vieta ir ļoti piemērota ģimenēm ar bērniem, tā ir krāsaina un atmiņā paliekoša.
Fotogalerija šeit: