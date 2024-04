Turpinās pārrunas ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” par nekvalitatīvajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem

“Ogres novads ir lielākais novads valstī, ar plašu lauku teritoriju, līdz ar to sabiedriskais transports iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs. Diemžēl jau vairākus gadus iedzīvotāji nesaņem kvalitatīvu pakalpojumu. Tie nav tikai atsevišķi, neparedzami gadījumi, bet regulāri pārkāpumi – reisu neizpilde, neatbilstoša izmēra autobusu nodrošināšana, biļešu neizsniegšana, iztrūkstoša vai novēlota informācija par atceltajiem reisiem. Kad pašvaldība 2022. gadā šo jautājumu aktualizēja ministru kabineta līmenī, situācija nedaudz uzlabojās, taču diemžēl atkal AS “Liepājas autobusu parks” nespēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu. Tas Ogres novada pašvaldībai nav pieņemams,” tikšanās laikā uzsvēra E. Helmanis. Viņš atzīmēja, ka diemžēl pirms iepirkuma veikšanas neviens nekonsultējās ar Ogres novada pašvaldību par līdzšinējo sabiedriskā transporta pakalpojuma darbību un pasažieru vajadzībām, līdz ar to ir izveidojusies šāda situācija. E. Helmanis aicināja ATD uz savstarpēju sadarbību un regulāru komunikāciju, jo tikai kopīgiem spēkiem varēsim atrisināt esošo problēmu, lai iedzīvotāji varētu saņemt pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš norādīja, ka šāda situācija ilgst jau vairākus gadus, līdz ar to iedzīvotāji arvien mazāk izvēlas izmantot sabiedrisko transportu, jo nav pārliecināti, vai nokļūs līdz nepieciešamajam galamērķim. Viņš arī atzīmēja, ka ar līdzšinējo pasažieru pārvadātāju AS “CATA” bija panākta vienošanās, ka pasažieri, kuriem Ogres novada pašvaldības dome ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus, var norēķināties, izmantojot Ogres novada iedzīvotāja karti. Ieviestā elektroniskās uzskaites sistēma bija ērti izmantojama gan skolēniem, gan senioriem, kā arī ļāva iegūt precīzus datus par pasažieru skaitu. Diemžēl pašreizējais pārvadātājs šādu pakalpojumu nevēlas ieviest, norādot uz nepieciešamajām papildu izmaksām.

Tikšanās laikā pašvaldības un pagastu pārstāvji uzsvēra, ka joprojām laicīgi netiek nodrošināta informācija, piemēram par pieturvietām, kurās turpmāk sabiedriskais transports neapstāsies, vai biļešu cenu izmaiņām, kā arī jūtama daudzu autobusu šoferu negatīvā attieksme. Vairākkārt bijušas situācijas, kad cilvēki, tai skaitā bērni, vakarā, sliktos laikapstākļos paliek pieturvietās, jo šoferis neapstājas un tos neuzņem.

Noklausoties pašvaldības pārstāvju sūdzības, ATD pagaidu valdes priekšsēdētājs Artūrs Caune aicināja pašvaldību sagatavot un iesniegt direkcijai priekšlikumus, kā uzlabot situāciju. Abas puses vienojās par turpmāko sadarbību, lai ļautu novada iedzīvotājiem izmantot sabiedrisko transportu atbilstoši viņu vajadzībām.

Tikšanās ietvaros ATD pārstāvji iepazīstināja ar plānotajām izmaiņām sabiedriskā transporta nozarē, kas paredz gan elektroniskās biļetes ieviešanu, gan maršrutu saskaņošanu ne tikai starp dažādu autobusu reisiem, bet arī to savienošanu ar dzelzceļa satiksmi, park&ride sistēmas attīstību un citiem jautājumiem.

Jāatzīmē, ka problēmas sabiedriskā transporta nozarē Ogres novadā tika izstatītas arī 22. martā Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību Attīstības padomes sēdē, kurā piedalījās arī satiksmes ministrs Kaspars Briškens un ATD pārstāvji, atzīstot, ka situācija Ogres novadā ir kritiska. Ogres novada pašvaldību pārstāvēja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.