Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) piekto gadu pēc kārtas organizē konkursu "Sakoptākais mežs", lai apzinātu un izceltu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegtu iespēju meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstītu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

Trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks izvirzīti prestižajai meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" nominācijai "Par ilgtspējīgu saimniekošanu".

Pieteikt dalību konkursā var līdz šī gada 5. jūlijam. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit:

Informāciju sagatavoja Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) 

