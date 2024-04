Turpinās sporta centra stadiona sētas nomaiņas darbi

Jau vēsturiski Ogres novada Sporta centra teritoriju apjož betona bloku sēta, kura laika gaitā pamatīgi nolietojusies – ir apzīmēta, aprakstīta, izveidojušies caurumi, pa kuriem stadionā var iekļūt dzīvnieki, nerada sakārtotas, patīkamas vides iespaidu, tāpēc pakāpeniski tiek nomainīta pret mūsdienīgu, caurredzamu 3D sētu.

Betona sētas maiņas darbi tiek veikti pa daļām. Pagājušajā gadā nomainīta sētas daļa gar Skolas ielu, šogad to plānots nomainīt posmā no skeitparka līdz garāžām un aiz halles. Atlikušo sētas daļu gar Skolas ielu plānots mainīt Skolas ielas rekonstrukcijas (posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam) ietvaros.

Dz.Žindiga skaidro, ka īpašumu saimnieki, kuru īpašumi pieguļ sporta centra teritorijai, ir informēti par gaidāmajiem darbiem – betona sētas demontāžu un maiņu. Diemžēl vairāki pauduši bažas, ka līdz ar šo darbu veikšanu viņu īpašumi no sportistu un citu stadiona apmeklētāju puses būs apdraudēti – būs pārredzami. Dz.Žindiga skaidro, ka minētie darbi notiek uz pašvaldības zemes un saskaņojums no kaimiņiem nav nepieciešams, bet paši darbi tiek veikti, lai labiekārtotu, sakārtotu sporta centra teritoriju un veicinātu sportistu labsajūtu, atrodoties šajā teritorijā, un aicina iedzīvotājus sakārtot savus īpašumus tā, lai nerastos bažas par to, ka tie būs redzami citu acīm, kā arī uzsver, ka sportistu mērķis, atrodoties stadionā, ir nodarbošanās ar sportu, nevis apkārtējo teritoriju vērošana.