Turpināsies iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās

Šodien nobalsot kopumā 948 iecirkņos visā Latvijā būs iespējams no plkst.8 līdz plkst.11. Tāpat kā vēlēšanu dienā arī iepriekšējās balsošanas laikā vēlēt ir iespējams jebkurā savas pašvaldības iecirknī.

Latvijā pirmdien iepriekšējā balsošanā pašvaldību vēlēšanās provizoriski nobalsojuši 1,85% jeb 25 511 balsstiesīgo, aģentūrai LETA pavēstīja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Vislielākā aktivitāte bijusi Rīgā, kur nobalsojuši 2,71% vēlētāju, kam seko Vidzeme, kur balsojuši 1,86% vēlētāju. Latgalē nobalsojuši 1,29%, Zemgalē - 1,26%, bet viszemākā aktivitāte bijusi Kurzemē - 1,14%.

Pirmā iepriekšējās balošanas diena noslēdzās plkst.20, taču vēlēšanu komisijām bijušas grūtības iesniegt datus par aktivitāti, jo piedzīvoti vēlēšanu sistēmas traucējumi, aģentūrai LETA atklāja Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.

Iepriekšējā balsošanā vēlēšanu iecirkņi trešdien, 4.jūnijā, iecirkņi strādās no plkst.17 līdz plkst.20, ceturtdien, 5.jūnijā, iecirkņi strādās no plkst.8 līdz plkst.11, bet piektdien, 6.jūnijā, iecirkņi būs atvērti no plkst.12 līdz plkst.15.

Līdz sestdienai plkst.12 tiem balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem veselības stāvoklis būtiski neļauj nokļūt vēlēšanu iecirknī pašvaldību vēlēšanu dienā, ir iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā savā pašvaldībā.

Balsošanai atrašanās vietā savā pašvaldībā, piemēram, mājās, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, savs tālruņa numurs, adrese, kā arī daudzdzīvokļu mājai - ārdurvju kods, ja tāds ir. Iesniegumu var rakstīt brīvā formā. Uzrakstīto iesniegumu var nodot tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu var aiznest radinieks, kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības persona, vai arī nosūtīt pa e-pastu savas pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pa e-pastu sūtāmais iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks organizētas arī izbraukuma balsošanas iespējas, kas sākās pirmdien, 2.jūnijā.

Par lēmumu 2025.gada pašvaldību vēlēšanās rīkot izbraukuma balsošanu CVK informējušas 11 pašvaldības - Alūksnes novads, Augšdaugavas novads, Balvu novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Olaines novads, Rēzeknes valstspilsēta, Salaspils novads, kā arī Smiltenes novads.

Daļa minēto pašvaldību rīko izbraukuma balsošanu šim nolūkam speciāli aprīkotos autobusos. Savukārt otra daļa pašvaldību ir noteikušas atsevišķas vietas, kur noteiktos laikos iedzīvotājiem būs iespēja nobalsot papildu jau iepriekš izziņotajiem vēlēšanu iecirkņiem - bibliotēkās, skolās, sabiedriskajos centros un citur.

Ar izbraukuma balsošanas vietām un laikiem iespējams iepazīties CVK mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas notiks jūnija pirmajā sestdienā.