Turpmākā nedēļa Latvijā būs lietaina ar brāzmainu vēju piekrastē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Laikapstākļus turpinās ietekmēt aktīva ciklonu darbība. Vietām būs novērojami arī negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes.
Vējš brīžiem būs brāzmains un piekrastē pastiprināsies līdz 15 līdz 20 metriem sekundē. Negaisa laikā var izveidoties krasas vēja brāzmas.
Tuvākajās dienās termometra stabiņš nepārsniegs plus 21 grāda atzīmi. Arī naktīs būs vēsāks, taču nedēļas nogalē valstī pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa, tādēļ nedēļas izskaņa gaidāma silta un daudzviet gaisa temperatūra pārsniegs plus 20 grādus.
Trešdien un ceturtdien ciklona centrs atradīsies virs Latvijas teritorijas līdz ar to daudzviet gaidāms ilgstošs un stiprs, centrālajos rajonos pat ļoti stiprs, lietus, ko vietām pavadīs negaisi. Piekrastē saglabāsies brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.
Nedēļas izskaņā dienas aizvien saglabāsies galvenokārt mākoņainas un lietainas, lai gan brāzmainais vējš pierims. Nedēļas nogalē valstī ieplūdīs siltāks gaiss, tādēļ brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā kļūs siltāks.