Ceturtdiena, 09.10.2025 22:44
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:44
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 23. februāris, 2022 10:35

Tuvākajās dienās ūdens līmenis upēs pazemināsies

Leta
Tuvākajās dienās ūdens līmenis upēs pazemināsies
Trešdiena, 23. februāris, 2022 10:35

Tuvākajās dienās ūdens līmenis upēs pazemināsies

Leta

Trešdien Latvijas upēs saglabājas augsts ūdens līmenis, vietām tas vēl kāpj, vietām sācis kristies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati  Iestājoties sausākam laikam, tuvākajās dienās ūdens līmenis pazemināsies jau lielākajā daļā upju. Piektdien vēl visā valstī gaidāmi nokrišņi, bet tie nebūs spēcīgi, savukārt no svētdienas gaidāms saulains laiks.

Misas upē, kuras krastos spēkā sarkanais brīdinājums, ūdens līmenis vairs tikai par dažiem centimetriem atpaliek no 2010.gada pavasara palu rekorda. Arī citviet Lielupes baseinā applūdušas palienes, vietām ūdens sācis lēnām atkāpties.

Arī Kurzemē pagaidām tikai vietām sācies lēns ūdens līmeņa kritums un vairākās upēs ūdens saglabājas pēdējo desmitgažu augstākajā līmenī. Īpaši augsts ūdens līmenis ir Užavā, kuras krastos spēkā oranžais brīdinājums. Usmas ezerā ūdens līmenis par septiņiem centimetriem pārspējis 2012.gada janvāra rekordu.

Mierīgāka situācija saglabājas Latgales un Vidzemes upēs, kur daudzviet vēl ir ledus sega. Ūdens līmenis daudzviet sācis pazemināties.

Kopš mēneša sākuma Aiviekstē un Daugavā ūdens līmenis vietām cēlies par vairāk nekā diviem metriem, bet, salīdzinot ar pēdējo gadu lielākajiem paliem, ūdens līmenis nav augsts, arī Gaujā ūdens līmenis ir krietni zem pēdējo gadu maksimālās atzīmes.

Lielajā Juglā, Mazajā Juglā un Ogres lejtecē ūdens līmenis lēnām pazeminās.

Pašreizējās laika prognozes liecina, ka tuvākajās divās nedēļās gaidāmi labvēlīgi laikapstākļi, ūdens līmenis pazemināsies un atlikušais sniegs kusīs lēni.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?