Misas upē, kuras krastos spēkā sarkanais brīdinājums, ūdens līmenis vairs tikai par dažiem centimetriem atpaliek no 2010.gada pavasara palu rekorda. Arī citviet Lielupes baseinā applūdušas palienes, vietām ūdens sācis lēnām atkāpties.
Arī Kurzemē pagaidām tikai vietām sācies lēns ūdens līmeņa kritums un vairākās upēs ūdens saglabājas pēdējo desmitgažu augstākajā līmenī. Īpaši augsts ūdens līmenis ir Užavā, kuras krastos spēkā oranžais brīdinājums. Usmas ezerā ūdens līmenis par septiņiem centimetriem pārspējis 2012.gada janvāra rekordu.
Mierīgāka situācija saglabājas Latgales un Vidzemes upēs, kur daudzviet vēl ir ledus sega. Ūdens līmenis daudzviet sācis pazemināties.
Kopš mēneša sākuma Aiviekstē un Daugavā ūdens līmenis vietām cēlies par vairāk nekā diviem metriem, bet, salīdzinot ar pēdējo gadu lielākajiem paliem, ūdens līmenis nav augsts, arī Gaujā ūdens līmenis ir krietni zem pēdējo gadu maksimālās atzīmes.
Lielajā Juglā, Mazajā Juglā un Ogres lejtecē ūdens līmenis lēnām pazeminās.
Pašreizējās laika prognozes liecina, ka tuvākajās divās nedēļās gaidāmi labvēlīgi laikapstākļi, ūdens līmenis pazemināsies un atlikušais sniegs kusīs lēni.