Kā ziņots iepriekš, šoruden, no 4. līdz 6. oktobrim, Ogrē viesojās ilgtspējīgas mobilitātes eksperts Lase Šelde no Dānijas, kurš trīs dienu garumā iepazina Ogres apkārtni, lai novērtētu esošo veloinfrastruktūras tīklu un piedāvātu jaunus risinājumus šīs infrastruktūras uzlabošanai.
Eksperts pozitīvi novērtēja Ogres novada pašvaldības ieguldīto darbu veloinfrastruktūras sakārtošanā un iedrošināja turpināt iesākto, jo uzskata, ka Ogrei ir visi priekšnosacījumi, lai kļūtu par velobraucēju pilsētu – ir daudz zaļo zonu, relatīvi zema satiksme, daudzas vietas jau ir pielāgotas braukšanai, izvietojot ātrumu ierobežojošās zīmes. Eksperts piedāvāja konkrētus risinājumus velosatiksmes drošības uzlabošanai, aicinot vairāk pievērst uzmanību detaļām – izciļņiem, šķēršļu izvietojumam un taktilajām jeb “taustāmām” robežām, kas ir būtiski nosacījumi, lai velobraucēji uz ceļa justos droši. Viņš mudināja pašvaldību uzsākt darbu pie velokultūras attīstības jautājumu risināšanas valstiskā līmenī, lai nodrošinātu drošus braukšanas apstākļus maršrutā Saulkalne–Ikšķile– Ogre –Lielvārde–Kaibala–Jumprava.
Eksperts norādīja, ka par riteņbraukšanas kultūru bērni daudz aktīvāk jāizglīto pimsskolā; piemēram, Dānijā pirmsskolās veiksmīgi tiek īstenotas izglītojošas un atraktīvas programmas, lai izaudzinātu drošus velobraucējus. Jau drīzumā L. Šelde uz Ogri atsūtīs dāvinājumu Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēm – 30 grāmatas, kas palīdzēs atraktīvā un rotaļīgā veidā bērnus iepazīstināt ar velokultūru.
Lai veiksmīgi integrētu eksperta piedāvātās idejas pašvaldībā, L. Šelde aicināja nodibināt sadarbību ar kādu no Dānijas pašvaldībām. Tāpat nākamvasar viņš aicināja pašvaldības speciālistus doties vizītē uz velosipēdistu galvaspilsētu – Kopenhāgenu, lai plašāk izzinātu dāņu pieredzi velo jomā. Plānots, ka pieredzes apmaiņā varētu doties tieši Ogres novada pirmsskolas skolotāji, kas apgūtās zināšanas varētu izmantot ikdienas darbā ar bērniem, veidojot jauno riteņbraucēju paaudzi.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pateicās eskpertam par ieguldīto darbu un piedāvātajām idejām, uzsverot, ka izklāstītie risinājumi Ogres pilsētas un novada velosatiksmes attīstībai ir ļoti noderīgi. Ogres novadā pašvaldība veloinfrastruktūras attīstību ir izvirzījusi kā vienu no prioritātēm. Mērķtiecīgi tiek strādāts pie tā, lai novads būtu velobraucējiem draudzīgs, tādā veidā veicinot iedzīvotāju mobilitāti, aktīva dzīvesveida iespējas, kā arī velotūrisma attīstību, kas ilgtermiņā var dot pozitīvu pienesumu arī vietējiem uzzņēmumiem. Velotūrisms joprojām piedzīvo strauju izaugsmi, dati liecina, ka velotūrists dienā iztērē trīs reizes vairāk naudas nekā autotūrists, kurš pārvietojas tikai no viena objekta uz otru, pa ceļam neapstājoties.
Prezentācijas noslēgumā Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informēja, ka eksperta izstrādātās rekomendācijas tiks iekļautas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos. Viņa pastāstīja, ka nākamgad budžeta ietvaros paredzēta esošās veloinfrastruktūras sakārtošana un uzlabošana, ievērojot eskperta sniegtās rekomendācijas. Tāpat plānots piedalīties dažāda veida projektos ar mērķi piesaistīt finansējumu velotīkla izbūvei posmā no Ikšķiles līdz pat Jumpravai. Viens no eksperta piedāvātajiem risinājumiem bija arī velobraucēju uzskaitīšanas iekārta, kas sniegtu noderīgus datus par velobraucēju plūsmu. A. Romanovska informē, ka šāda veida iekārtas jau ir uzstādītas dabas parkā “Ogres Zilie kalni” un Ķeipenē, netālu no ekspozīcijas “24 kadri”. Iegūtie rezultāti ir ne tikai informatīvi, bet arī ļoti noderīgi darbam. Tas ļauj saprast objekta noslogojumu, kā arī izdarīt secinājumus par to, cik lieli finanšu līdzekļi nepieciešami objekta uzturēšanā. Iegūtie dati tiek izmantoti arī jaunu projektu izstrādē. Plānots, ka nākotnē arī citviet Ogres novadā varētu tikt uzstādītas šādas velobraucēju skaitītāju iekārtas.