Izmantos viedierīces
Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.
Ja nedarbosies tiešsaistes vēlētāju reģistrs
Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.
Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.
Var balsot jebkurā iecirknī savā vēlēšanu apgabalā
Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Arī jaunveidojamais Ogres novads, ko veidos pašreizējie četri – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – novadi, ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās. Ogres novadā darbosies 27 vēlēšanu iecirkņi (iecirkņu saraksts ŠEIT).
Kad varēs balsot
Vēlēšanu iecirkņi 5. jūnijā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos.
Ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijai: e-pasta adrese vai , pasta adrese Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001.
Kas drīkst balsot
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā bija reģistrēti dzīvesvietā Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu administratīvajā teritorijā vai kuriem šajos novados pieder nekustamais īpašums.
Ja vēlētāji, kuriem šajos novados pieder nekustamais īpašums, vēlas balsot Ogres novada vēlēšanu apgabalā, līdz šī gada 27. maijam var piereģistrēties balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa vai pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Visa informācija CVK mājaslapā
Visa par pašvaldību vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.
