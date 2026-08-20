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Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 11:06

Tuvojas aktīvais ciklons - nedēļas nogalē bez lietussarga neiztikt

LETA
Tuvojas aktīvais ciklons - nedēļas nogalē bez lietussarga neiztikt
Foto: freepik
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 11:06

Tuvojas aktīvais ciklons - nedēļas nogalē bez lietussarga neiztikt

LETA

Sestdien, 22. augustā, Latviju no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudzviet atnesīs stipru lietu un vēju, iespējama arī vētra un pērkona negaiss, brīdina sinoptiķi.

Prognozes par ciklona virzību un spēku vēl var mainīties. Atbilstoši pašreizējiem datiem lietavas sāksies sestdienas rītā, nepatīkamākie laikapstākļi gaidāmi sestdienas pēcpusdienā un vakarā, bet Vidzemē un Ziemeļlatgalē stiprākais vējš iespējams naktī uz svētdienu.

Teritorijā, ko skars intensīvākais lietus, kas saskaņā ar pašreizējām prognozēm būs Zemgale un Vidzeme, nokrišņu daudzums var sasniegt 40-70 milimetrus. Tādējādi vienā dienā dažviet iespējams lietus daudzums, kas parasti nolīst visa mēneša laikā.

Prognozes par gaidāmo vēja stiprumu pagaidām ir atšķirīgas. Iespējams, daudzviet valsts centrālajā un austrumu daļā sestdienas vakarā, vējam iegriežoties no ziemeļiem un rietumiem, tā ātrums brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē.

Iedzīvotāji aicināti sekot līdz jaunākajām prognozēm. Visticamāk, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs daļā valsts izsludinās oranžās pakāpes brīdinājumu, kas pēc tam tiks izplatīts šūnu apraidē.

Nākamnedēļ pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ, sākot ar otrdienu vai trešdienu, laiks būs pārsvarā sauss, nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks.

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