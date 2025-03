Tuvojas riepu maiņas sezona. Ko darīt ar vecajām riepām?

Nepareizi apsaimniekotas riepas rada būtiskus vides piesārņojuma riskus

Riepas satur bīstamas ķīmiskas vielas un smagos metālus, piemēram, svinu, kadmiju un benzolu, kas riepu noārdīšanās laikā var nonākt augsnē un ūdenī, piesārņojot apkārtējo vidi. Riepu bezatbildīga izmešana ne tikai kaitē ekosistēmai, bet arī rada ugunsbīstamību – nejauši vai tīši izraisīta riepu ugunsgrēka rezultātā vidē izdalās toksiskas vielas, tostarp sēra dioksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa monoksīdi. Tāpēc ir svarīgi riepas pareizi šķirot un nodot otrreizējai pārstrādei, tādējādi samazinot to kaitīgo ietekmi uz vidi un veicinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu.

Kur nodot vecās auto riepas?

Latvijā ir vairākas iespējas, kā videi draudzīgi un atbildīgi atbrīvoties no nolietotajām riepām. To piedāvā gan autoservisos, gan šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un auto riepu tirdzniecības vietās. Atkarībā no izvēlētā varianta var atšķirties arī tas, vai riepas varēs nodot bez maksas, vai par pakalpojumu tiks piemērota neliela samaksa.

Autoservisi

Lielākā daļa autoservisu piedāvā riepu pieņemšanas pakalpojumu. Bez maksas šis pakalpojums tiek nodrošināts, ja jaunās riepas iegādātas uz vietas autoservisā. Tad pēc principa “1:1 jeb jaunā pret veco” notiek riepu pieņemšana nosūtīšanai pārstrādei. Maksa tiek prasīta tajos gadījumos, ja jaunās riepas tiek paņemtas uz servisu līdzi un attiecīgi pēc nomaiņas nolietotās vēlaties atstāt autoservisā. Šajā gadījumā autoserviss nevar pārliecināties vai pirkāt riepas no labticīga pārdevēja, kurš ir iesaistījies riepu apsaimniekošanas sistēmā un samaksājis par nolietoto riepu pārstrādi.

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi

Latvijā darbojas vairāk nekā 70 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi, kur iespējams nodot dažāda veida atkritumus – sākot no iepakojuma un elektrotehnikas līdz pat baterijām, motoreļļām un citiem videi kaitīgiem izstrādājumiem. Šajos laukumos iedzīvotāji var nodot arī vecās auto riepas. Visbiežāk arī atkritumu šķirošanas laukumos tiek piemērota maksa par šo pakalpojumu, tomēr atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kuri nodrošina šo laukumu darbību, periodiski rīko speciālas sezonālās akcijas. To laikā riepu pieņemšana var tikt nodrošināta bez maksas. Attiecīgi, lai noskaidrotu aktuālos piedāvājumus atkritumu šķirošanai, vērts sazināties ar savu atkritumu apsaimniekotāju, kurš nodrošina atkritumu konteineru tukšošanu ikdienā.

Riepu tirdzniecības vietas

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu riepu ražotāji un tirgotāji ir atbildīgi par nolietoto riepu pieņemšanu tirdzniecības vai nomaiņas vietās, nodrošinot to bezmaksas utilizāciju vismaz tādā pašā apjomā, kādā pircējs iegādājies jaunas riepas. Tas nozīmē, ka šādā gadījumā ikvienam autovadītājam ir iespēja ērti un bez papildu izdevumiem atbrīvoties no vecajām riepām, neradot draudus videi.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka ne visas tirdzniecības vietas nodrošina atbildīgu riepu apsaimniekošanu. Lai garantētu, ka nolietotās riepas tiks utilizētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un nenonāks dabā vai nelegālās izgāztuvēs, ieteicams riepas iegādāties un mainīt pie oficiāliem dīleriem un uzticamos riepu servisos. Šādi tiek veicināta ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana un samazināts riepu radītais piesārņojums.

Kas notiek ar riepām pēc to nodošanas tālākai apsaimniekošanai?

Nododot nolietotās auto riepas tam paredzētajās savākšanas vietās, tās nonāk pārstrādē un tiek atkārtoti izmantotas kā izejvielas jaunu preču ražošanā. Riepu pārstrādes procesā tās tiek sasmalcinātas un izmantotas dažādu gumijas izstrādājumu ražošanai, piemēram, segumiem sporta un bērnu rotaļu laukumiem, kas nodrošina drošību un komfortu.

Turklāt riepu granulas tiek izmantots arī ceļu būvniecībā kā kvalitatīva saistviela asfaltam, uzlabojot ceļu seguma elastību un izturību pret plaisām un temperatūras svārstībām. Pārstrādātās riepas var kalpot arī kā materiāls skaņas izolācijai, rūpnieciskajiem pārklājumiem, kā arī dažādu dizaina un būvniecības elementu izgatavošanai.

Atbildīga riepu nodošana ne tikai samazina vides piesārņojumu un atkritumu apjomu, bet arī veicina ilgtspējīgu resursu izmantošanu, palīdzot radīt jaunus un inovatīvus risinājumus no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem.