Tuvojoties Valsts prezidenta vēlēšanām – LTV un LSM.lv no 22. maija izvērstas intervijas un debates ar amata kandidātiem

Žurnālists Jānis Domburs: “Labākais līdzsvars starp partiju interesēm, sabiedrības grupu vēlmēm un pašu kandidātu viedokļiem – tāds, manuprāt, ir Valsts prezidenta vēlēšanu rēbuss. Žurnālistu izaicinājums ir gan palīdzēt valstij risināt šo rēbusu, gan papildus akcentēt būtiskus ar prezidenta izvēli saistītus aspektus, kam ne politiķi, ne citi nepievērš pienācīgu uzmanību.”



No 22. maija LTV1 un LSM.lv – izvērstas intervijas ar Valsts prezidenta amata kandidātiem, kurās žurnālists Jānis Domburs iztaujās katru kandidātu par līdzšinējo dzīvesgājumu, motivāciju, mērķiem un redzējumu, kandidējot uz augsto amatu. 22. maijā plkst. 20.50 tiešraidē būs vērojama intervija ar partijas “Apvienotais saraksts” izvirzīto kandidātu Uldi Pīlēnu, 23. maijā plkst. 20.50 – ar “Progresīvo” izvirzīto kandidāti Elīnu Pinto, bet 25. maijā plkst. 20.50 – ar “Jaunās Vienotības” kandidātu Edgaru Rinkēviču.



28. maijā plkst. 18.30, kad būs pagājušas divas nedēļas, kopš beidzās kandidātu izvirzīšana, un līdz Valsts prezidenta vēlēšanām atlikušas vien pāris dienas, visu Saeimā pārstāvēto frakciju deputāti būs aicināti Jāņa Dombura vadītā diskusijā skaidrot sava politiskā spēka nostāju un lēmumus, vērtēt kandidātu izteikumus, kas izskanējuši publiski un aiz slēgtām durvīm, kā arī komentēt politiķu sarunas un vienošanās par gaidāmo balsojumu.



“Lai gan Valsts prezidenta amats Latvijā vairāk tiek uzskatīts par simbolisku un reprezentatīvu, tomēr Satversme Valsts prezidentam paredz gana plašas pilnvaras attiecībā uz valsts iekšējo pārvaldi un ļauj ieņemt būtisku lomu valsts pārvaldes demokrātiskuma, vienotības un kvalitātes nodrošināšanā,” norāda LTV Ziņu dienesta galvenā redaktore Dagnija Neimane-Vēvere.



Kā savu lomu saredz trīs pašreizējie Valsts prezidenta amatam nominētie pretendenti? To varēs vērot un analizēt Valsts prezidenta vēlēšanu priekšvakarā, 30. maijā plkst. 21.10, amatam pieteikto kandidātu debatēs. Uldis Pīlēns, Elīna Pinto un Edgars Rinkēvičs tiešraidē no LTV studijas atbildēs uz LTV Ziņu dienesta žurnālistu Anetes Bērtules un Jāņa Gestes jautājumiem, kā arī savstarpēji diskutēs par šī amata nozīmi, izaicinājumiem un prioritātēm. Debašu laikā skatītājiem būs iespēja paust savu vērtējumu par, viņuprāt, piemērotāko kandidātu.



Paralēli no 22. līdz 30. maijam arī platformā RUS.LSM darba dienās plkst. 16.00 raidījumā “TČK” – intervijas ar prezidenta amata kandidātiem. Sarunas vadīs žurnālisti Aleksejs Dunda un Aļona Borisova.



Vai nākamo Valsts prezidentu ievēlēs jau 31. maijā? Vēlēšanu norise reglamentēta Saeimas kārtības rullī. Nākamo Valsts prezidentu var ievēlēt pirmajā balsošanas kārtā, bet nav izslēgts, ka tajā dienā neviens no kandidātiem negūst nepieciešamo – vismaz 51 – balsu skaitu. Tiešraidē no Saeimas 31. maijā jau no plkst. 8.45 – Valsts prezidenta vēlēšanas. Deputātu debatēm un izvēlēm līdzi sekos LTV žurnāliste Madara Līcīte, balsojumu starplaikos žurnāliste Anete Bērtule uzklausīs dažādu ekspertu un sabiedrības pārstāvju viedokļus gan par Valsts prezidenta amata kandidātiem, gan par vēlēšanu procesu un iznākumu.



Tāpat arī platformā RUS.LSM 31. maijā visas dienas garumā sekos līdzi Valsts prezidenta vēlēšanām. Tiešraides no Saeimas būs plkst. 09.00 raidījumā “Jauna diena”, plkst. 12.00 – īpašajā ziņu speciālizlaidumā, plkst. 15.00 raidījumā “TČK”, savukārt kopsavilkumu par dienā notikušo vēstīs vakārā plkst. 19.00 raidījumā “Segodnja večerom”.

Visas pārraides tiešraidē būs vērojamas LTV1 un LSM.lv. Sabiedrisko mediju portāla LSM sadaļā “Valsts prezidenta vēlēšanas” – līdz vēlēšanām un vēlēšanu dienā būs pieejama interaktīvā spēle “Mani par prezidentu!”, kā informācija par kandidātu dzīvesgājumiem, viņu reitingiem un citām aktualitātēm.