Pēdējās divās nedēļās ūdens līmenis Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij nav būtiski mainījies.
Aizvadītajā diennaktī Daugavas augštecē, kūstot sniegam, ūdens līmenis mazliet paaugstinājies. Lielākā daļa sniega nokususi, sniegs saglabājas vairs tikai vietām mežos.
Tuvākajās dienās ūdens līmenis Daugavā Latvijas teritorijā būs stabils, pēc tam gaidāma tā pakāpeniska pazemināšanās. Ūdens līmeņa kritumu var aizkavēt nokrišņi.
Pie Jēkabpils ūdens līmenis Daugavā ir metru augstāks nekā marta sākumā, pie Daugavpils - trīs metrus augstāks. Salīdzinot ar citiem pavasara paliem, ūdens līmenis nav liels, bet pēdējos gados bijušas reizes, kad pēc siltas ziemas palu nav vispār.
Citās Latvijas upēs galvenokārt turpinās ūdens līmeņa pazemināšanās. Upēs, kur ūdens līmenis ir relatīvi zems, tas nedaudz svārstās, savukārt upēs, kur iepriekšējās nedēļās bija augsts līmenis, tas turpina kristies.
Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā ir +2..+7 grādi.