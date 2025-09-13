Sestdiena, 13.09.2025 13:52
Šī gada 17.septembrī no plkst. 8.00 līdz 19.00 ūdensvada remontdarbu dēļ nebūs pieejams ūdens vairākās adresēs Ogrē, informē Ogres novada pašvaldības aģentūrā "Ogres komunikācijas".

Ūdens nebūs pieejams Rīgas ielā 14a, 16, 17, 18, 19, 23, kā arī Ogres salā - Lauku, Madaru, Pelašķu un Salas ielā, Ogrē. Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

